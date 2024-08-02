"ЮMoney" в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,5 раза год к году

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Принадлежащий Сбербанку платежный сервис "ЮMoney" в первом полугодии 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,6 млрд рублей, что в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности "ЮMoney".

Комиссионные доходы от интернет-магазинов и других онлайн сервисов в первом полугодии выросли на 11% г/г - до 9,2 млрд руб., комиссии за платежи физлиц выросли до 428 млн с 38 млн в I полугодии 2023г, комиссии за переводы физлиц выросли в 1,7 раза - до 657 млн руб.

Операционные расходы в I полугодии выросли на 15,5% - до 2,47 млрд руб. против 2,13 млрд за первое полугодие 2023 года

Активы НКО "ЮМани" на 1 июля 2024 года составили 20 млрд рублей, что более чем в 1,5 раза превышает показатель по итогам первого полугодия прошлого года.

Капитал по состоянию на 1 июля 2024 года составил 7,3 млрд рублей, увеличившись на 1 млрд руб. по сравнению с 1 июля 2023 года. Прирост капитала в первом полугодии обусловлен главным образом заработанной чистой прибылью, говорится в отчетности.

По итогам работы за 2023 год "ЮМани " выплатил Сбербанку 2 млрд рублей дивидендов, что составляет всю годовую прибыль небанковской кредитной организации по РСБУ.