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Shein в 2023г нарастила прибыль более чем вдвое, до рекордных $2 млрд

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Азиатский онлайн-ритейлер одежды Shein, планирующий IPO в Нью-Йорке или Лондоне, в 2023 году нарастил прибыль более чем вдвое, до рекордных $2 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на близкие к компании источники.

В 2022 году чистая прибыль Shein составила $700 млн, в 2021 году - $1,1 млрд, согласно финансовому документу, с которым ознакомилась газета.

Конкурирующие Hennes & Mauritz Group (H&M) и Inditex, владеющая сетью магазинов Zara, в последнем финансовому году зафиксировали чистую прибыль в размере 8,7 млрд шведских крон ($820 млн) и 5,4 млрд евро ($5,8 млрд) соответственно.

Общая стоимость проданных на сайте Shein товаров (GMV) в 2023 году составила около $45 млрд.

Предполагается, что листинг Shein станет крупнейшим IPO этого года. В рамках последнего инвестраунда ее оценили более чем в $60 млрд.

Информированные источники FT ожидают, что Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) и Управление кибербезопасности Китая (Cyberspace Administration of China, CAC) одобрят размещение в ближайшие недели.

Shein также ждет одобрения листинга от властей США. Конфиденциальная заявка на его проведение в этой стране была подана в ноябре минувшего года, однако, по данным близкого к компании источника, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) с тех пор не предоставила ей практически никакой информации на этот счет. В связи с этим, как отмечает другой источник, Shein рассматривает Лондон в качестве альтернативной площадки.

Shein была создана в Китае в 2008 году, в настоящее время она базируется в Сингапуре. Ее товары особенно популярны среди представителей поколения Z (лиц, родившихся в конце 1990-х - начале 2000-х годов).

Zara Китай Shein Inditex
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