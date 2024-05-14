Онлайн-ритейлер Shein скоро может подтвердить намерение провести IPO в Лондоне

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Азиатский онлайн-ритейлер одежды Shein и британский производитель компьютеров Raspberry Pi в ближайшие дни могут подтвердить планы выйти на Лондонскую фондовую биржу (LSE) на фоне успеха других IPO, полагает аналитик AJ Bell Дэн Коутсуорт, чьи слова приводит MarketWatch.

По его мнению, эти два размещения могут "оживить" проблемный лондонский рынок, ранее столкнувшийся с серией делистингов из-за возможной недооценки компаний.

В этом году на LSE разместились шесть эмитентов. Их акции с момента IPO в среднем подорожали на 40%.

Если к ним прибавятся Shein и Raspberry Pi, это может восстановить доверие к площадке и заставить других рассмотреть возможность ее использования, считает Коутсуорт.

"Shein - это настолько крупное имя в мире ритейла, что одно его присутствие на лондонском рынке может заставить других всерьез рассмотреть Британию как площадку для листинга", - заявил он.

Изначально Shein подала заявку на проведение IPO в Нью-Йорке, но из-за повышенных требований в США все активнее присматривается к Лондону.

В феврале американский сенатор Марко Рубио призвал запретить Shein размещаться в стране до тех пор, пока она не раскроет дополнительную информацию. До этого Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) призывали провести расследование в отношении компании из-за возможного использования низкооплачиваемой рабочей силы.

При этом выход Shein на LSE может сформировать у последней репутацию площадки, допускающей к торгам акции компаний с "более сомнительными качествами", отмечает Коутсуорт.

В свою очередь, листинг Raspberry Pi может помочь повысить привлекательность биржи для технологических компаний, которых там недостаточно.

ав ко

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