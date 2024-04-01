Кизлярский коньячный завод отчитался о рекордной годовой чистой прибыли и выручке

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 770,655 млн рублей, что на 35,7% больше, чем годом ранее, говорится в отчетности предприятия.

Выручка ККЗ выросла на 27,2%, до 5,032 млрд рублей.

Оба этих показателя стали рекордными для предприятия. Предыдущий наилучший результат про чистой прибыли был достигнут в 2016 году, когда она составила 652,246 млн рублей. По выручке наилучшим был показатель за 2022 год - 3,956 млрд рублей.

Согласно отчетности, в 2023 году себестоимость выросла на 30,4%, до 3,959 млрд рублей, валовая прибыль - на 16,6%, до 1,074 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 610,04 млн рублей (рост на 11%), прибыль до налогообложения - 991,779 млн рублей (рост на 35,6%).

Кредиторская задолженность за год повысилась с 1,724 млрд рублей до 2,494 млрд рублей, дебиторская - с 1,409 млрд рублей до 1,97 млрд рублей.

Ранее генеральный директор ККЗ Евгений Дружинин сообщал "Интерфаксу", что объем производства по итогам 2023 года вырос на 16%, до 1,032 млн декалитров (дал), реализации - на 19%, до 1,048 млн дал.

Завод основан в 1885 году. ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года было преобразовано в АО, 100% акций которого находятся в федеральной собственности.