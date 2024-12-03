Кизлярский коньячный завод оценен в 9,4 млрд рублей перед приватизацией

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) по состоянию на 31 марта 2024 года оценено в 9,409 млрд рублей, говорится в отчете об оценке, опубликованном Росимуществом.

Уставный капитал ККЗ равен 5,578 млрд рублей, он разделен на 55,779 млн обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая.

"Интерфакс" попросил ККЗ прокомментировать приватизацию предприятия, ответа пока не получил.

Завод распоряжением правительства в апреле 2024 года был включен в план приватизации на 2024-2026 годы.

Ранее сообщалось, что АО "Кизлярский коньячный завод" в 2024 году планирует произвести и реализовать не менее 1,1 млн декалитров (дал) продукции. В 2023 году предприятие выпустило 1,032 млн дал продукции, что на 16% больше, чем в 2022 году. Объем реализации вырос на 19%, до 1,048 млн дал.

По итогам прошлого года АО зафиксировало рекордные показатели чистой прибыли (770,655 млн рублей, рост на 35,7%) и выручки (5,032 млрд рублей, рост на 27,2%).

Завод основан в 1885 году. ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года было преобразовано в АО, 100% акций которого находятся в федеральной собственности.