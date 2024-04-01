Цены на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы за неделю выросли символически

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость бензина и дизтоплива на заправках российской столицы по итогам прошлой недели символически выросла, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На 1 апреля средневзвешенная розничная стоимость 92-го бензина в городе составила 51,13 руб./л, что на 2 копейки больше, чем по данным на 25 марта. Аи-95 подорожал на копейку, до 56,65 руб./л, дизтопливо - на две, до 63,26 руб./л.

Динамика обусловлена подорожанием данных видов топлива на заправках сети "Транс-АЗС", где стоимость 92-го бензина выросла на 52 копейки, до 50,11 руб./л, 95-го - на 48 копеек, до 55,91 руб./л, дизельного топлива - на 57 коп., до 62,66 руб./л.