Розничные цены на бензин и дизтопливо в Москве ускорили рост на прошлой неделе

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство столичных сетей АЗС повысило стоимость автомобильного топлива на прошлой неделе, что привело к значительному скачку средневзвешенных цен как на бензин, так и дизель, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На 24 июня средневзвешенная цена литра 92-го бензина составила 52,40 рублей, 95-го - 58,02 рублей. Это на 35 копеек больше, чем на предыдущей неделе. Динамика обусловлена ростом цен как на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), так и в независимых сетях АЗС.

В частности, "Роснефть" повысила стоимость Аи-92 и Аи-95 на 59 копеек, до 52,19 руб./л и 57,6 руб./л соответственно; "Татнефть" - на 56 копеек, до 51,86 руб./л и 57,27 руб./л соответственно; "ЛУКОЙЛ" - на 25 копеек, до 53,05 руб./л и 58,84 руб./л соответственно; "Газпром нефть" - на 20 копеек, до 52,49 руб./л и 58,13 руб./л.

Независимые сети - "Транс АЗС" и "НефтьМагистраль" - подняли цены на бензин на 35 копеек и 20 копеек соответственно. Так, стоимость литра Аи-92 на заправках "Транс АЗС" за неделю выросла до 50,58 руб./л, 95-го - до 56,37 руб./л; на заправках "НефтьМагистрали" - до 51,79 руб./л и 57,68 руб./л соответственно.

Дизельное топливо за неделю подорожало на 29 коп.: на 24 июня средневзвешенная стоимость литра ДТ в столице составляет 64,72 руб./л. Рост цен на дизель отмечен на всех сетях АЗС, находящихся в периметре мониторинга МТА. Так, сеть Teboil повысила стоимость ДТ на 40 копеек, до 64,23 руб./л, "Роснефть" - на 36 копеек, до 64,67 руб./л, "Транс АЗС" - на 33 копеек, до 63,07 руб./л, "ЛУКОЙЛ" и "Татнефть" - на 25 копеек, до 65,04 руб./л и 64,02 руб./л соответственно, "Газпром нефть" и "НефтьМагистраль" - на 20 копеек, до 65,05 руб./л и 64,59 руб./л соответственно.

Активный рост розничных цен на столичных заправках наблюдается с наступлением летнего высокого сезона. С начала июня 92-й бензин на АЗС столицы в среднем подорожал на 70 копеек, 95-й - на 69 копеек, дизельное топливно - на 66 копеек.

При этом, согласно данным МТА, с начала текущего года стоимость нефтепродуктов на московских АЗС не превысила инфляцию: цены на бензины с начала года повысились на 2,5%, на дизельное топливо - на 2,3%. При этом инфляция в РФ, согласно данным Росстата, с начала 2024 года к 17 июня составила 3,59%.