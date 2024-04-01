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"ЕвроХим" в 2023 году снизил чистую прибыль по МСФО на 37% до 112 млрд рублей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Группа "ЕвроХим" по итогам 2023 года снизила чистую прибыль на 37% до 111,9 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.

Выручка сократилась на 8% до 363,3 млрд рублей, в то время как себестоимость выросла на 10% до 200,6 млрд рублей.

При этом во втором полугодии, по подсчетам, компания улучшила результаты и вышла по выручке и чистой прибыли примерно на показатели второго полугодия 2022 года.

Общий долга "ЕвроХима", по подсчетам, на конец 2023 года составил 456,3 млрд рублей, чистый долг – 440 млрд рублей.

Основные финпоказатели "ЕвроХима" по МСФО, млн рублей:

Показатель 2023 2022 Динамика* II полугодие 2023* II полугодие 2022* Динамика*
Выручка 363 292 395 965 -8 % 181 686 177 360 2 %
Себестоимость продаж (200 647) (182 079) 10 % (102 741) (102 186) 1 %
Валовая прибыль 162 645 213 886 -24 % 78 945 75 174 5 %
Операционная прибыль 93 115 147 411 -37 % 42 062 28 341 48 %
Прибыль до налогообложения 120 902 203 090 -40 % 35 275 30 748 15 %
Чистая прибыль 111 872 176 335 -37 % 34 938 35 152 -1 %
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров 111 733 176 172 -37 % 34 854 35 077 -1 %

* расчет ИФ

"ЕвроХим" – один из крупнейших в мире производителей минудобрений. В периметр группы входят предприятия по производству фосфатного сырья в России (Ковдорский ГОК) и Казахстане, два калийных рудника – "Усольский калийный комбинат" и "ВолгаКалий", заводы по производству аммиака и удобрений в России ("Невинномысский азот", "Новомосковский азот", "Фосфорит", "ЕвроХим - Белореченские минудобрения", "ЕвроХим-Северо-Запад"), а также предприятия в Бельгии, Литве и Китае.

ЕвроХим
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