"ЕвроХим" в 2023 году снизил чистую прибыль по МСФО на 37% до 112 млрд рублей
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Группа "ЕвроХим" по итогам 2023 года снизила чистую прибыль на 37% до 111,9 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.
Выручка сократилась на 8% до 363,3 млрд рублей, в то время как себестоимость выросла на 10% до 200,6 млрд рублей.
При этом во втором полугодии, по подсчетам, компания улучшила результаты и вышла по выручке и чистой прибыли примерно на показатели второго полугодия 2022 года.
Общий долга "ЕвроХима", по подсчетам, на конец 2023 года составил 456,3 млрд рублей, чистый долг – 440 млрд рублей.
Основные финпоказатели "ЕвроХима" по МСФО, млн рублей:
|Показатель
|2023
|2022
|Динамика*
|II полугодие 2023*
|II полугодие 2022*
|Динамика*
|Выручка
|363 292
|395 965
|-8 %
|181 686
|177 360
|2 %
|Себестоимость продаж
|(200 647)
|(182 079)
|10 %
|(102 741)
|(102 186)
|1 %
|Валовая прибыль
|162 645
|213 886
|-24 %
|78 945
|75 174
|5 %
|Операционная прибыль
|93 115
|147 411
|-37 %
|42 062
|28 341
|48 %
|Прибыль до налогообложения
|120 902
|203 090
|-40 %
|35 275
|30 748
|15 %
|Чистая прибыль
|111 872
|176 335
|-37 %
|34 938
|35 152
|-1 %
|Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров
|111 733
|176 172
|-37 %
|34 854
|35 077
|-1 %
* расчет ИФ
"ЕвроХим" – один из крупнейших в мире производителей минудобрений. В периметр группы входят предприятия по производству фосфатного сырья в России (Ковдорский ГОК) и Казахстане, два калийных рудника – "Усольский калийный комбинат" и "ВолгаКалий", заводы по производству аммиака и удобрений в России ("Невинномысский азот", "Новомосковский азот", "Фосфорит", "ЕвроХим - Белореченские минудобрения", "ЕвроХим-Северо-Запад"), а также предприятия в Бельгии, Литве и Китае.