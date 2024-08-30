"ЕвроХим" в I полугодии получил 411 млрд рублей чистого убытка по МСФО

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Группа "ЕвроХим" в I полугодии 2024 года получила 410,5 млрд рублей чистого убытка по МСФО, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 7%, до 194,9 млрд рублей.

Но в результате тестирования на обесценение группа признала убыток в размере 424,6 млрд рублей.

В первой половине 2024 года "ЕвроХим" продолжал испытывать негативное влияние геополитической ситуации, поясняет компания, кроме того, на дела неблагоприятно повлияли падение рыночных цен, плановое снижение объемов производства, технологические проблемы на отдельных производственных объектах, рост цен на потребляемые ресурсы и услуги, а также рост стоимости финансирования. С 1 января 2025 года компании также коснется повышение ставок НДПИ и увеличение базовой ставки налога на прибыль с 20% до 25%. Руководство холдинга оценило эти факторы как индикаторы возможного обесценения внеоборотных активов и отразило это в отчетности за I полугодие.

Общий долг "ЕвроХима", по подсчетам, на конец июня составил 393,3 млрд рублей, чистый долг - 380,4 млрд рублей. С начала года они снизились на 14%.

В отчетности говорится, что в ноябре прошлого года "ЕвроХим" приобрел доли в дочерней компании и с начала 2024 года выплатил в рамках осуществления расчетов по данной сделке 31 млрд рублей.

Основные финпоказатели "ЕвроХима" по МСФО, млн рублей:

Показатель I полугодие 2024 I полугодие 2023 Динамика Выручка 194 910 181 606 7% Себестоимость продаж (104 722) (97 906) 7% Валовая прибыль 90 188 83 700 8% Убыток от обесценения внеоборотных активов (424 588) - - Операционная прибыль (убыток) (388 157) 51 053 - Прибыль (убыток) до налогообложения (406 999) 85 627 - Чистая прибыль (убыток) (410 467) 76 934 - Чистая прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров (410 502) 76 879 -

"ЕвроХим" - один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. В периметр группы входят предприятия по производству фосфатного сырья в России и Казахстане, два калийных рудника, заводы по производству аммиака и удобрений в России, а также Бельгии, Литве и Китае.