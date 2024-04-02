Единственное в Сибири казино в 2023 году увеличило чистую прибыль в 2,2 раза
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Оператор единственного в Сибири легального казино Altai Palace в игорной зоне "Сибирская монета" (Алтайский край) – ООО "Алтай Пэлас" в 2023 году получило 938 млн рублей выручки, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее, сообщается в отчетности компании по РСБУ.
В структуре выручки доход от игровых столов составил 384,6 млн рублей (рост в 2 раза), выручка от слот-аппаратов – 553,3 млн рублей (рост на 34,6%).
Чистая прибыль по итогам прошедшего года выросла в 2,2 раза и составила 599,5 млн рублей.
Финансовые показатели ООО Алтай Пэлас" (в тыс. рублей):
|2023г.
|2022г.
|Динамика
|Выручка
|938 044
|592 787
|+1,6 раза
|Себестоимость продаж
|105 117
|77 177
|36,2 %
|Валовая прибыль
|832 927
|515 610
|+1,6 раза
|Прибыль от продаж
|671 296
|369 363
|+1,8 раза
|Прибыль до налогообложения
|602 135
|269 275
|+2,2 раза
|Чистая прибыль
|599 479
|269 128
|+2,2 раза
Кредиторская задолженность компании выросла с 93,85 млн рублей на 31 декабря 2022 года до 112,3 млн рублей на 31 декабря 2023 года, дебиторская – с 498,9 млн рублей до 1,06 млрд рублей.
Единственным владельцем ООО "Алтай Пэлас" (зарегистрировано в 2016 году) является кузбасский бизнесмен Владимир Кутьев. Ему также принадлежат по 100% в "Алтай Пэлас отель" и "Алтай Пэлас капитал", а также 50% в "Алтай Пэлас групп". Кроме того, Кутьев контролирует ряд компаний в Кемеровской области.
Постановление правительства РФ о создании на территории Алтайского района Алтайского края игорной зоны "Сибирская монета" было подписано в феврале 2008 года. Игорная зона площадью более 2 тыс. га расположена вблизи ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".