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Единственное в Сибири казино в 2023 году увеличило чистую прибыль в 2,2 раза

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Оператор единственного в Сибири легального казино Altai Palace в игорной зоне "Сибирская монета" (Алтайский край) – ООО "Алтай Пэлас" в 2023 году получило 938 млн рублей выручки, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее, сообщается в отчетности компании по РСБУ.

В структуре выручки доход от игровых столов составил 384,6 млн рублей (рост в 2 раза), выручка от слот-аппаратов – 553,3 млн рублей (рост на 34,6%).

Чистая прибыль по итогам прошедшего года выросла в 2,2 раза и составила 599,5 млн рублей.

Финансовые показатели ООО Алтай Пэлас" (в тыс. рублей):

2023г. 2022г. Динамика
Выручка 938 044 592 787 +1,6 раза
Себестоимость продаж 105 117 77 177 36,2 %
Валовая прибыль 832 927 515 610 +1,6 раза
Прибыль от продаж 671 296 369 363 +1,8 раза
Прибыль до налогообложения 602 135 269 275 +2,2 раза
Чистая прибыль 599 479 269 128 +2,2 раза

Кредиторская задолженность компании выросла с 93,85 млн рублей на 31 декабря 2022 года до 112,3 млн рублей на 31 декабря 2023 года, дебиторская – с 498,9 млн рублей до 1,06 млрд рублей.

Единственным владельцем ООО "Алтай Пэлас" (зарегистрировано в 2016 году) является кузбасский бизнесмен Владимир Кутьев. Ему также принадлежат по 100% в "Алтай Пэлас отель" и "Алтай Пэлас капитал", а также 50% в "Алтай Пэлас групп". Кроме того, Кутьев контролирует ряд компаний в Кемеровской области.

Постановление правительства РФ о создании на территории Алтайского района Алтайского края игорной зоны "Сибирская монета" было подписано в феврале 2008 года. Игорная зона площадью более 2 тыс. га расположена вблизи ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь".

Altai Palace ООО "Алтай Пэлас" Алтайский край
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