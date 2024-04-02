"АвтоВАЗ" закрыл март с рекордным за 11 лет результатом продаж

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в I квартале 2024 года выросли на 42,5% до 91,563 тыс. штук, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ).

За март компания реализовала на российском рынке 42,84 тыс. автомобилей (+83,6% г/г и + 53,6% м/м), что, по оценкам автопроизводителя, стало рекордным месячным результатом за 11 лет. Действительно, последний раз более высокий результат продаж Lada фиксировался в апреле 2012 года, когда на российском рынке было реализовано 44,1 тыс. машин "АвтоВАЗа".

"Компания продолжает выполнять план производства 2024 года, который утвердил совет директоров. В первом квартале выпуск автомобилей в Тольятти увеличился более чем на 70% и составил почти 116 тысяч автомобилей", - цитирует пресс-служба "АвтоВАЗа" главу компании Максима Соколова.

Соколов также отметил продолжающуюся "крайне агрессивную ценовую экспансию со стороны импортируемых автомобилей китайских брендов, которые не заинтересованы и не видят стимула в локализации своего производства в России".

Флагман модельного ряда Lada Granta в марте была продана в количестве 20,412 тыс. автомобилей (+25,6% г/г и +59,5% м/м), что стало для модели вторым по результативности месячным результатом за всю историю ее продаж. Для Lada Vesta нового поколения март стал самым результативным месяцем - было реализовано 11,703 тыс. шт. (+71,6% м/м). В рамках всего семейства Vesta мартовский результат, как отметили в "АвтоВАЗе", стал самым высоким с июня 2021 года.

Общие продажи семейства Lada Niva, включая модели Travel и Legend, в марте составили 10,028 тыс. штук (+56% г/г), в том числе было реализовано 4,744 тыс. пассажирских Legend и 5,285 тыс. Travel, а также LCV семейства. За I квартал, как сообщили в "АвтоВАЗе", Lada Niva Legend продана в количестве 11,79 тыс. шт. (+75,5% г/г и +21,5% м/м), Lada Niva Travel - 12,248 тыс. (+42% и +36,1% соответственно).

Как сообщалось, план производства "АвтоВАЗа" на 2024 год составляет 500 тыс. машин, продаж в РФ – порядка 450 тыс.