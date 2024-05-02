Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле выросли на 64,8%, до рекорда с конца 2012 г.

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в апреле 2024 года продолжили рост, превысив озвученный "АвтоВАЗом" месячный план в 45 тыс. единиц,

Глава компании Максим Соколов говорил журналистам о намерении компании реализовать 45 тыс. автомобилей в середине прошлого месяца. Пресс-служба автопроизводителя в четверг сообщила, что за апрель в стране был реализован 45 551 автомобиль (+64,8% год к году; +6,3% к марту 2024 года). Этот результат стал для компании рекордным с октября 2012 года - тогда было продано чуть более 50 тыс. машин.

Самая массовая и доступная модель Lada Granta, как отмечает "АвтоВАЗ", в апреле также показала лучший результат продаж - 21 429 шт. (+7,7% г/г). За четыре месяца было реализовано 64 196 Granta, что соответствует результату за аналогичный период 2023 года.

Максимум продаж обновила Lada Vesta: в апреле было продано 13,45 тыс. шт. За четыре месяца продажи Lada Vesta составили 36 759 единиц.

Niva Legend в апреле разошлась тиражом в 4 819 автомобилей, что является лучшим показателем года и на 42,1% превышает апрель 2023 года. За четыре месяца реализовано 16 609 классических внедорожников (+51,9%). Количество проданных в апреле Niva Travel выросло на 33,8% по сравнению с апрелем 2023 года и составило 5 205 внедорожников. Объем продаж модели за четыре месяца достиг отметки 17 453 шт. (+21,6%).

Коммерческих автомобилей Lada в апреле 2024 года было реализовано 629 шт. (рост в 2,1 раза г/г). Наибольшим спросом пользовались коммерческие версии на базе Granta. Всего в январе-апреле 2024 года продано 1 882 коммерческих Lada (+75,6%).

Всего за четыре месяца в РФ официальные дилеры Lada реализовали 137 114 автомобилей (+49,2%).

План производства "АвтоВАЗа" на 2024 год составляет 500 тыс. машин, продаж в РФ - порядка 450 тыс.