"Яндекс Такси" в 2023 году выплатил windfall tax на сумму 1,7 млрд рублей

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Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Яндекс.Такси" (входит в "Яндекс") в 2023 году заплатило 1,7 млрд рублей в качестве налога на сверхприбыль (windfall tax), говорится в годовом отчете компании по РСБУ.

Компания отмечает, что заплатила налог по ставке в 5%.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, введен с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог нужно было уплатить не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.

Сумму налога можно было снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Согласно отчетности, "Яндекс Такси" в 2023 году увеличило выручку на 30,3% - до 149,6 млрд рублей. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 21,6% и составила 31,9 млрд рублей.