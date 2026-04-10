Власти обсуждают 20%-й windfall tax со "сверхприбыли" 2025 года

Базой сравнения считается период 2018-2019 годов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Параметры "налога на сверхприбыль" по итогам 2025 года, которые сейчас обсуждаются российскими властями, отличаются от первого применения windfall tax.

Указание президента от 10 марта, предписывает профильным ведомствам проработать предложение ввести налог на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с обсуждением. Срок исполнения наступает сегодня, 10 апреля.

По словам собеседника агентства, речь идет о возможности взимания налога с суммы превышения прибыли, полученной компанией в 2025 году, над средней прибылью в 2018-2019 годах. Именно этот период использовался как расчетная база для windfall tax с прибыли за 2021-2022 годов.

Тогда ставка налога формально составляла 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Однако фактически налог был вдвое меньше: перечислив обеспечительный платеж с опережением, в октябре-ноябре 2023 года, можно было снизить эффективную ставку до 5%, чем подавляющее большинство компаний и воспользовалось.

"Интерфакс" направил в Минфин запрос, обсуждается ли аналогичный механизм ускорения платежа сейчас и какой в этом случае будет эффективная ставка налога, если его решат вводить.

В Минфине пока не прокомментировали ни статус обсуждения самого налога, ни его возможные параметры.

От windfall tax за 2021-2022 годы бюджет в итоге получил 318,8 млрд рублей, из них только 3,3 млрд рублей поступило за 2024 год (то есть было исчислено по ставке 10%, а не по "льготным" 5%).

Первый налог на сверхприбыль не касался компаний нефтегазового сектора и угольщиков, основными плательщиками windfall tax были майнинг, металлургия и торговля.

В публичном пространстве обсуждения налога на сверхприбыль зазвучали в самом конце прошлого месяца. В частности, при рассмотрении отчета Банка России в Госдуме 26 марта вопрос дополнительного изъятия природной ренты в ряде отраслей на фоне роста цен для поддержания баланса бюджета поднял один из депутатов. Министр экономического развития Максим Решетников, комментируя это предложение, заявил, что такую идею можно обсудить, но увязав это с инвестиционным циклом компаний из этих секторов.

"Несколько вопросов прозвучало по поводу налогообложения ресурсной ренты. Очевидно, вопрос, вы помните, стоял у нас в 2022 году. Вопрос был по windfall tax. Мы тогда донастраивали налогообложение в первую очередь по НДПИ, делали НДПИ прогрессивным по факту и привязывали его к росту цен на сырьевые товары", - отмечал Решетников.

"Наверное, надо посмотреть, насколько это работает и в полном ли объеме везде это оказалось сделанным. Потому что по ряду позиций, наверное, сейчас цены находятся на уровнях, на которых мало кто предполагал, вообще могут ли они там такие быть. Это предмет отдельного анализа. Нам надо это всё соотнести еще с инвестиционным циклом в этих отраслях, с тем чтобы начатые проекты тоже под угрозу не поставить. Поэтому мы здесь готовы к диалогу", - сказал он.

В тот же день "на полях" съезда РСПП состоялась встреча президента Владимира Путина с крупным бизнесом. Один из ее участников выступил с предложением передать государству крупную сумму денег из личных средств, рассказывал впоследствии пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Но и тема windfall tax звучала тоже, говорил глава РСПП Александр Шохин.

"Я лично поднимал эту тему на встрече после того, как один из участников предложил (сделать взнос - ИФ). Я говорю: Владимир Владимирович, windfall tax был, если мы найдем какие-то компании, у которых сверхприбыль появилась на нынешней конъюнктуре - у нас формула была, мы два года ее вырабатывали вместе с вашим бывшим помощником Белоусовым (Андрей Белоусов, сейчас глава Минобороны РФ) и Минфином, Минэком, формула такая: берём два года текущих, последних два года, и два предыдущих, сравниваем прибыль, смотрим, была ли где-то сверхприбыль, облагаем ее каким-то налогом - это нормально, а добровольные пожертвования корпораций, они не бьются просто", - объяснил глава РСПП позицию крупного бизнеса.

Механизм windfall tax и его формула уже есть в законодательстве, что позволяет не вводить новые налоги. "Это самый простой способ - сослаться просто на существующий налог", - считает Шохин. Он не стал уточнять, возможны ли, по его мнению, выплаты уже в середине текущего года, но напомнил, что ещё в 2023 году, когда налог на сверхдоходы был впервые применен, власти и бизнес разработали механизм авансового платежа: компании могли осуществить выплаты с дисконтом до конца года за счёт платежей следующего.

"Поэтому все механизмы в Налоговом кодексе есть. Другое дело, что прибыли нет, многие в убытках сидят", - резюмировал Шохин.

Позже Шохин также отмечал, что применение налога на сверхприбыль в тех же масштабах, как в 2023 году, когда у многих компаний действительно были дополнительные доходы от благоприятной рыночной конъюнктуры, в текущей ситуации невозможно. По его мнению, точечные решения могут быть, однако условий для windfall tax "как достаточно массовой практики", затрагивающей все ключевые отрасли, в первую очередь экспортно ориентированные, нет.

Куратор налоговой тематики в Минфине Алексей Сазанов говорил, что обсуждать наличие налоговой базы для windfall tax пока рано как в части доходов за 2025 год, так и в отношении притока средств из-за благоприятной конъюнктуры на фоне ближневосточного конфликта. Он говорил 27 марта, что декларации по налогу на прибыль за 2025 год еще только поступают и их предстоит проанализировать. Что касается сверхдоходов этого года, то пока сложно оценить, "разовое ли явление, непонятно, сколько оно продолжится", добавил он.