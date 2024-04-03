Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне снижения внешних фондовых площадок и выросшей нефти (Brent превысила $89 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%, лидируют акции ПАО "Полюс", ВТБ и "Газпрома".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3381,4 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1150,1 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар стоит 92,59 рубля (+0,01 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,7%), ВТБ (+1,7%), "Газпрома" (+1,2%), ОК "Русал" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Роснефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,9% "префы"), "РусГидро" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "ТКС Холдинг" (+0,2%).

Подешевели акции АФК "Система" (-2,8%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%).

Оценки аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду продолжит подъем, целевым уровнем является отметка 3400 пунктов. Накануне рост индекса поддержали подскочившие акции "Газпрома", в то же время бумаги "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка немного снизились, что настраивает на дальнейший рост российского рынка. "По-прежнему придерживаемся мнения, что ожидания рекомендации набсовета Сбербанка по дивидендам будет поддерживать акции банка", - отметил аналитик.

Накануне вечером на рынке выросли акции "Газпрома", прибавившие в итоге почти 4% и достигнув максимальной отметки с начала февраля. Причем каких-либо значимых новостей не появлялось. Не исключено, что ряд крупных инвесторов начал наращивать свои позиции в ожидании объявления дивидендов, а учитывая слабость котировок бумаг "Газпрома" в последние полтора года, это привело к заметному росту акций, считает аналитик.

Акции ВТБ, по словам аналитика, подскочили после новостей о том, что Минфин США снял санкции с немецкого банка OWH SE, который ранее входил в структуру ВТБ. Аутсайдерами выступили просевшие бумаги "Яндекса", которые с начала года выросли на 60%, тем самым полностью отыграв долгожданную реструктуризацию бизнеса. Сейчас можно ожидать продолжения нисходящей коррекции, так как в ближайшие месяцы торги бумагами "Яндекса" должны встать на паузу. Это необходимо для обмена депозитарных расписок Yandex N.V. на акции российского МКПАО "Яндекс", напомнил Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в среду интерес представляет блок макроданных по РФ: индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в марте, февральские розничные продажи и уровень безработицы, а также динамика реальных зарплат в январе. Инвесторы могут отыгрывать эти данные в свете их значимости для траектории ДКП ЦБ России. Кроме того, ожидаются публикация финрезультатов "ЭЛ5-Энерго" по РСБУ и отчета ПАО "СмартТехГрупп".

В США во вторник индексы акций снизились на 0,7-1%, максимальными темпами с начала марта.

Сильные экономические данные и ралли на сырьевом рынке спровоцировали опасения, что Федеральной резервной системе потребуется удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем ожидалось, сообщает MarketWatch.

Ранее аналитики JPMorgan Chase предупредили, что усиливающиеся расхождения между динамикой рынка акций США и ожиданиями трейдеров в отношении сроков снижения базовой ставки ФРС являются тревожным сигналом. Рынок вырос почти на 30% с октябрьских минимумов благодаря расчетам на смягчение политики Федрезерва, несмотря на то, что прогнозы в отношении сроков снижения ставки отодвигаются.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила во вторник, что ФРС может снизить процентные ставки в этом году, но не на майском заседании. При этом она вновь предостерегла от слишком быстрого сокращения стоимости заимствований. "На данный момент, я думаю, более значительный риск состоит в том, чтобы начать снижать ставку слишком рано", - сказал она.

Азиатские рынки акций

В Азии в среду также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi просел на 1,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,2%).

Участники рынков следят за ситуацией вокруг землетрясения магнитудой 7,3 балла, произошедшего в 2:58 по Москве в среду у побережья Тайваня. Trading Economics называет это землетрясение самым мощным в истории острова как минимум за последние 25 лет. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и United Microelectronics приостановили работу некоторых заводов и эвакуировали персонал.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после обновления октябрьских максимумов накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $89,12 за баррель (+0,2% и +1,7% накануне), майская цена WTI - $85,27 за баррель (+0,2% и +1,7% во вторник).

Обе марки накануне обновили максимумы с 27 октября прошлого года. Этому, в том числе способствовало усиление геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

В среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. По его итогам, вероятнее всего, будет объявлено о сохранении действующих ограничений добычи.

Кроме того, в 17:30 по московскому времени Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали падение нефтяных резервов на неделе, завершившейся 29 марта, на 2,286 млн баррелей.