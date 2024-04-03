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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

Мощное землетрясение разрушило ряд зданий на Тайване

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В результате произошедшего в среду у побережья Тайваня мощного землетрясения некоторые здания на острове накренились, другие оказались разрушены, сообщают китайские СМИ.

По данным тайваньского Центра управления чрезвычайными ситуациями, в результате толчков на острове обрушились не менее 26 зданий, обитатели семи из них оказались в ловушке, более 90 тыс. домохозяйств на острове остались без электроснабжения.

К ликвидации последствий землетрясения привлечена армия. Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь заявила, что она дала указание разобраться в ситуации и как можно скорее оценить последствия, а также оказать необходимую помощь местным органам власти.

Пекин предложил помощь в ликвидации последствий, сообщила представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

"Соответствующие стороны на материке крайне обеспокоены и выражают свои искренние соболезнования тайваньским соотечественникам, пострадавшим в результате стихийного бедствия", - сказала она.

Чжу Фэнлянь добавила, что в КНР "уделяют пристальное внимание ситуации со стихийным бедствием и готовы оказать помощь в ликвидации последствий".

Пока сообщений о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Китайские сейсмологи ранее сообщили, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья тайваньского уезда Хуалянь в 7:58 по местному времени (2:58 по Москве) 3 апреля на глубине 12 километров. За первым толчком последовали несколько афтершоков магнитудой до 6.

Хуалянь Тайвань Цай Инвэнь Чжу Фэнлянь
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