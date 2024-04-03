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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Аукцион по размещению ОФЗ 52005 признан несостоявшимся

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Минфин 3 апреля признал несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ИН серии 52005 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, сообщила пресс-служба ведомства.

Облигации серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 252 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 22 мая 2024 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала).

ОФЗ Минфин
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