Аукцион по размещению ОФЗ 52005 признан несостоявшимся

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Минфин 3 апреля признал несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ИН серии 52005 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, сообщила пресс-служба ведомства.

Облигации серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 252 дня, дата выплаты 2-го купонного дохода - 22 мая 2024 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала).