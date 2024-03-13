Аукцион по размещению ОФЗ 26219 на 10 млрд рублей признан несостоявшимся

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 13 марта признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26219 на сумму 10 млрд рублей по номиналу в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении Минфина.

В предыдущий раз первичный аукцион по размещению нового госдолга признавался Минфином несостоявшимся 17 января. Тогда ведомство отказалось от размещения инфляционного выпуска ОФЗ-ИН серии 52005 по той же самой причине - в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Облигации серии 26219 с погашением 16 сентября 2026 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 91 день, дата выплаты 16-го купонного дохода - 20 марта 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,75% годовых (1-й купон - 19,32 рубля на облигацию и 2-21-й купоны - 38,64 рубля на облигацию).