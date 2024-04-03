НПЗ "ЛУКОЙЛа" в 2023 году снизили переработку нефти

Компания это объяснила продажей НПЗ ISAB в Италии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Переработка нефтяного сырья на собственных НПЗ "ЛУКОЙЛа" составила 60,7 млн т по сравнению с 70,1 млн т в 2022 году, говорится в материалах компании.

"Снижение объема переработки обусловлено продажей НПЗ ISAB в Италии. На российские НПЗ пришлось 73% суммарных объемов переработки. Объем переработки в отчетном году составил 72% от объема добычи нефти компании", - объясняет "ЛУКОЙЛ".

Объем реализации нефте- и газопродуктов в 2023 году составил 75,5 млн т, что на 9,1% ниже предыдущего года. "Отрицательная динамика по сравнению с 2022 годом связана с продажей НПЗ ISAB в Италии и оптимизацией загрузки европейских НПЗ Группы", - также поясняет компания.

В России было реализовано около 34% от суммарного объема реализации нефтепродуктов, или 25,5 млн т. Объем продаж в России увеличился на 9,3% по сравнению с 2022 годом. Объем розничной реализации в России увеличился на 9,3% по сравнению с 2022 годом, до 11,9 млн т, что является историческим максимумом. Рост розничной реализации в России обусловлен рекордной загрузкой российских НПЗ Группы, маркетинговыми мероприятиями, а также расширением сети АЗС за счет приобретений в 2022 году.

Экспорт нефтепродуктов из России в 2023 году снизился на 8,4%, до 17,8 млн т по причине увеличения продаж на внутреннем рынке при стабильном объеме производства нефтепродуктов. Доля нефтепродуктов, реализованных на международном рынке, составила 66% по сравнению с 72% в 2022 году. Оптовая реализация за рубежом составила 46 млн т, что ниже по сравнению с 2022 годом в связи продажей завода ISAB в Италии. Розничная реализация за рубежом увеличилась на 0,7%, до 4,1 млн т.

В 2023 году объем продаж нефтехимической продукции "ЛУКОЙЛом" составил 1,3 млн т, что на 18% ниже, чем в 2022 году. "Снижение продаж за рубежом было частично компенсировано увеличением продаж в России на 0,8%. В 2023 году компанией реализованы мероприятия по изменению качественных характеристик продукции, позволившие расширить каналы сбыта на внутреннем и экспортном рынках. Проработаны и реализованы схемы взаимных поставок различных видов нефтехимической продукции с крупными нефтяными и нефтехимическими компаниями, диверсифицированы традиционные экспортные направления сбыта", - говорится в материалах.