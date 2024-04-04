Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

Группа "Тинькофф" зарегистрировала собственный НПФ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - "ТКС Холдинг" (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") создала негосударственный пенсионный фонд "Тинькофф пенсия", следует из данных ЕГРЮЛ.

Уставный капитал НПФ - 150 млн рублей.

Банк России в конце марта принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций НПФ "Тинькофф пенсия". Это решение должно было вступить в силу после государственной регистрации фонда.

В начале февраля Тинькофф банк зарегистрировал несколько доменов, в названии которых присутствует "Тинькофф НПФ".

Основным акционером "ТКС Холдинга" является "Интеррос" Владимира Потанина.

Тинькофф банк ТКС Холдинг Тинькофф пенсия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэкономразвития оценило рост ВВП в феврале в 7,7%

Минэкономразвития оценило рост ВВП в феврале в 7,7%

Курс рубля не изменился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Курс рубля не изменился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Росстат оценил инфляцию за неделю с 26 марта по 1 апреля в 0,1%

Акции Сбербанка обновили максимум с января 2022 года после заявления Мишустина

Акции Сбербанка обновили максимум с января 2022 года после заявления Мишустина

Мишустин назвал размер средней зарплаты в России - 73 тыс. руб.

Цены на золото вновь достигли рекорда

Цены на золото вновь достигли рекорда

В Киргизии прекратили обслуживание карт "Мир"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });