Группа "Тинькофф" зарегистрировала собственный НПФ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - "ТКС Холдинг" (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") создала негосударственный пенсионный фонд "Тинькофф пенсия", следует из данных ЕГРЮЛ.

Уставный капитал НПФ - 150 млн рублей.

Банк России в конце марта принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций НПФ "Тинькофф пенсия". Это решение должно было вступить в силу после государственной регистрации фонда.

В начале февраля Тинькофф банк зарегистрировал несколько доменов, в названии которых присутствует "Тинькофф НПФ".

Основным акционером "ТКС Холдинга" является "Интеррос" Владимира Потанина.