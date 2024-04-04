Группа "Тинькофф" зарегистрировала собственный НПФ
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - "ТКС Холдинг" (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") создала негосударственный пенсионный фонд "Тинькофф пенсия", следует из данных ЕГРЮЛ.
Уставный капитал НПФ - 150 млн рублей.
Банк России в конце марта принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций НПФ "Тинькофф пенсия". Это решение должно было вступить в силу после государственной регистрации фонда.
В начале февраля Тинькофф банк зарегистрировал несколько доменов, в названии которых присутствует "Тинькофф НПФ".
Основным акционером "ТКС Холдинга" является "Интеррос" Владимира Потанина.