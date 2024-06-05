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Тинькофф банк сменит название на Т-банк

Тинькофф банк сменит название на Т-банк
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Тинькофф банк сменит название на Т-банк, сообщил материнский "ТКС Холдинг" и назвал это новым этапом развития бренда.

"Бренд "Тинькофф" эволюционирует в бренд Т-банк. Буква "Т" становится узнаваемым визуальным элементом наших продуктов и сервисов: вы видите "Т со щитом" и сразу понимаете, что это про нас и нашу экосистему", - отмечает группа.

Брокер "Тинькофф инвестиции" получит название "Т-инвестиции", "Тинькофф страхование" - "Т-страхование".

Группа подчеркивает, что для клиентов почти ничего не изменится. "Смена названия никак не влияет на работу наших карт, сервисов и приложений. Мы по-прежнему делаем все, чтобы вам было удобно пользоваться продуктами банка и спокойно за ваши деньги", - подчеркивается в сообщении.

Холдинг напомнил об обновлении логотипа в феврале 2024. "Теперь пришло время менять название: мы хотим уйти от фамильности, которая когда-то была в тренде, и заменить ее на что-то более лаконичное и современное", - объяснила группа.

Холдинг планирует масштабировать бизнес на международные рынки. "Как нам кажется, бренд Т-банк - универсальное решение для этой цели: в какие бы страны мы ни пошли дальше, новый бренд будет узнаваем и понятен нашим клиентам", - подчеркивается в сообщении.

Обновление бренда будет проходить постепенно. На первом этапе группа обновит сайт и приложение, позже - все юридические названия, дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов.

Юрлицо АО "Тинькофф банк" через некоторое время тоже сменит наименование.

Тинькофф банк в феврале 2024 года обновил логотип. Вместо герба теперь на нем изображена буква "Т" на желтом фоне.

О том, что "Тинькофф" может провести точечный ребрендинг, в ноябре 2022 года заявил глава Тинькофф банка Станислав Близнюк. Он напомнил, что группа за последние годы несколько раз вносила подобные изменения в бренд и стиль. "Ребрендинг мы планируем, что-то мы сделаем. Вопрос, какие элементы будут меняться, дискуссионный", - заявил глава банка.

При этом "Тинькофф" не собирался отказываться от "именного" бренда, отметил тогда Близнюк. По его словам, группа в свое время приобрела его у Олега Тинькова "за крупную сумму".

Основным акционером TCS Group в апреле 2022 года стал "Интеррос" Владимира Потанина, выкупивший 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в России иноагентом).

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