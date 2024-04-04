Сбербанк предлагает продавать ипотечное жилье вместе с прежней ставкой

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Продавать ипотечное жилье можно будет со "старой" ставкой, рассказал на конференции Domclick Digital Day директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

"Это особенно актуально сегодня, когда ставка по ранее взятой ипотеке может быть ниже текущей. Такая услуга на "Домклик" уже есть, и мы предлагаем использовать эту возможность более широко", - отметил он.

По этой услуге покупателю переходит тот же оставшийся срок по кредиту, та же сумма задолженности, ставка и ежемесячный платёж. Стоимость услуги оплачивает продавец жилья.

Купить недвижимость на прежних условиях можно только по базовым ипотечным программам Сбера. Механизм не подходит для ипотеки с субсидированной ставкой от застройщика и льготных программ "Господдержка", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Военная ипотека" и "Сельская ипотека".