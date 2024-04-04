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Сбербанк ждет роста выдачи ипотеки во II квартале на 20%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк ожидает роста объема выдачи ипотеки во II квартале 2024 года на 20%, сообщил журналистам директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

"Давайте посмотрим на примере апреля месяца. Мы ожидаем приблизительно рост в 15% - то, что касается сделок в штуках, и условно на 30%, то, что касается сумм. Это март месяц к апрелю. Если мы посмотрим вообще квартал/квартал (II квартал 2024 года к I кварталу 2024 года - ИФ), здесь наш прогноз чуть менее оптимистичен. Мы считаем, что будет порядка 13% прироста с точки зрения количества сделок, порядка 20% - с точки зрения объемов", - сказал Лейпи.

Он добавил, что динамика выдачи ипотеки в I квартале 2024 года отличается от динамики IV квартала 2023 года, но в целом сопоставима с данными за I квартал 2023 года. При этом Лейпи отметил, что в этих показателях есть определенный момент сезонности.

Домклик Сбербанк Алексей Лейпи
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