Число физлиц с брокерскими счетами на "Мосбирже" в марте выросло на 400 тысяч

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в марте 2024 года увеличилось до 31,1 млн с 30,7 млн по итогам февраля, сообщила пресс-служба биржи.

В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов до 55,1 млн с 54,3 млн в феврале.

Сделки на "Мосбирже" в марте заключали 3,9 млн инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 72%, облигациями - 29%, на спот-рынке валюты - 12%, на срочном рынке - 55%.

Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке "Мосбиржи" в марте 2024 года вырос в 2,1 раза по сравнению с мартом 2023 года и составил 82,2 млрд рублей.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в марте выросло на 13,8 тысячи и составило 5,8 млн. Оборот по ИИС по итогам месяца достиг 221,8 млрд рублей, в структуре оборота 76% - это сделки с акциями, 9% - с облигациями, 15% - с паями фондов.

В марте самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,2% и 7,1% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (13,7%), "Газпрома" (13,3%), "Яндекса" (9,1%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,4%), акции "Роснефти" (6%), "Норникеля" (5,4%), "Северстали" (4,5%) и "Магнита" (4,3%).

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли: фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT, AKMM и SBMM (40,7%, 14,4% и 12,6% соответственно), в акции, золото, денежные средства и облигации TRUR (5,8%), в российские акции SBMX (2,5%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (2,4%), в российские акции AKME (2,3%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (2,3%), фонды инвестиций в золото GOLD и TGLD (1,8% и 1,5% соответственно).