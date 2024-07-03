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Число физлиц с брокерскими счетами на "Мосбирже" в июне выросло 32,4 млн

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в июне 2024 года увеличилось до 32,4 млн с 31,9 млн, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Частные лица за этот месяц увеличили число открытых счетов до 57,7 млн с 56,8 млн.

В первом полугодии 2024 года количество физлиц с брокерскими счетами увеличилось на 2,7 млн, частные инвесторы открыли 5,4 млн счетов.

Сделки на "Мосбирже" в июне заключили более 3,6 млн частных инвесторов, в первом полугодии - 6,9 млн человек (на 44% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года).

Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке биржи в июне составил 78,3 млрд рублей после максимальных в 2024 году 116,3 млрд рублей в мае. Объем произведенных физлицами инвестиций в первом полугодии превысил полтриллиона рублей.

В июне объем вложений в акции составил 4,1 млрд рублей, облигации - 52,1 млрд рублей, биржевые фонды - 22,1 млрд рублей.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в июне увеличилось на 5,5 тысячи. Всего открыто 5,8 млн ИИС.

Торговый оборот на счетах ИИС в июне снизился до 191,4 млрд рублей с 238,5 млрд рублей в мае.

В структуре оборота по этим счетам 73% - сделки с акциями, 10% - с облигациями, 17% - с паями фондов.

Показатели операций физлиц на фондовом рынке "Московской биржи" в июне и мае 2024 года:

Показатель Июнь Май
Кол-во физлиц, имеющих брокерские счета 32,4 млн 31,9 млн
Кол-во физлиц, совершивших в течение месяца сделки на фондовом рынке 3,6 млн 3,8 млн
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями 73% 77%
Доля частных инвесторов в объеме торгов облигациями 35% 31%
Доля частных инвесторов на спот-рынке валюты 11% 12%
Доля частных инвесторов на срочном рынке 55% 65%
Кол-во открытых ИИС на конец месяца 5,8 млн 5,8 млн
Оборот по ИИС по итогам месяца 191,4 млрд руб. 238,5 млрд руб.
Доля операций с акциями в обороте по ИИС 73% 77%
Доля операций с облигациями в обороте по ИИС 10% 8%
Доля операций с паями фондов в обороте по ИИС 17% 15%

В июне самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (34% и 8% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (14%), "Газпрома" (11%), "Яндекса" (9%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (7%), акции "Роснефти" (6%), "Норникеля" (5%), Т-банка (4%) и депозитарные расписки Ozon (4%).

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли: фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT, SBMM и AKMM (42%, 17% и 14% соответственно); в акции, золото, денежные средства и облигации TRUR (5%); в российские акции AKME (3%) и SBMX (2%); в акции крупных публичных компаний России TMOS (2%); фонд на Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (2%); фонды инвестиций в золото GOLD (2%) и инструменты денежного рынка AMNR (2%).

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