"Уральские авиалинии" в 2023 году обновили рекорд по чистой прибыли

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" в 2023 году увеличила чистую прибыль по РСБУ на 26,9% по сравнению с 2022 годом, до 17,106 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Как сообщалось, чистая прибыль в 13,5 млрд рублей по итогам 2022 года стала для "Уральских авиалиний" наибольшей как минимум за два десятилетия. Чистая прибыль 2023 года побила и этот рекорд.

Выручка за прошлый год выросла на 24,2%, составив 110,976 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 19,3%, достигнув 91,064 млрд рублей. В результате валовая прибыль выросла в 1,5 раза до 19,911 млрд рублей, прибыль от продаж, несмотря на рост коммерческих и управленческих расходов, – в 1,7 раза до 14,203 млрд рублей.

Также у авиакомпании в 3,2 раза (до 3,559 млрд рублей) выросли проценты к получению и в 4,8 раза (до 683,1 млн рублей) сократились проценты к уплате.

Вместе с тем, прочие доходы и расходы упали в 1,9 раза. Прочие доходы составили 21,9 млрд рублей, прочие расходы – 16,194 млрд рублей.

В пояснительной записке к отчетности говорится, что в 2023 году авиакомпания получила государственные субсидии в размере 3,598 млрд рублей, тогда как в 2022 году их размер составлял 11,764 млрд рублей.

Как сообщалось, государство выделяло российским авиакомпаниям субсидии на частичную компенсацию расходов перевозчиков при выполнении внутренних рейсов в апреле-октябре 2022 года. Росавиация одобрила заявку "Уральских авиалиний" на 8,9 млрд рублей. Кроме того, почти 2,7 млрд рублей было предусмотрено для "Уральских авиалиний" на возмещение расходов при полетах внутри РФ в ноябре 2022 - марте 2023 года.

Основные финпоказатели ОАО "Уральские авиалинии" (тыс. руб.):

2023 г. 2022 г. Динамика Выручка 110 975 687 89 377 990 24,2 % Себестоимость продаж 91 064 290 76 308 383 19,3 % Валовая прибыль 19 911 397 13 069 607 + 1,5 раза Прибыль от продаж 14 202 974 8 436 851 + 1,7 раза Прибыль до налогообложения 22 845 212 17 600 151 29,8 % Чистая прибыль 17 106 445 13 482 831 26,9 %

Кредиторская задолженность компании сократилась более чем вдвое – с 28,786 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 12,584 млрд рублей на 31 декабря 2023 года, дебиторская, напротив, выросла с 7,836 млрд рублей до 14,535 млрд рублей.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.

Согласно списку аффилированных лиц "Уральских авиалиний" на 31 марта 2021 года, основным акционером авиакомпании являлся ее гендиректор Сергей Скуратов. В последние годы данные об акционерах в открытом доступе отсутствуют.