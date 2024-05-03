"Уральские авиалинии" в I квартале получили 1,3 млрд руб. чистой прибыли

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" в январе-марте 2024 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 1,27 млрд рублей против чистого убытка в 3,33 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.

Выручка за этот период выросла в 1,5 раза и превысила 27 млрд рублей.

Как сообщалось, в январе-марте 2024 года "Уральские авиалинии" увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%, до 1,935 млн человек, при этом данный показатель оказался на 9% больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года.

Основные финпоказатели ОАО "Уральские авиалинии" (тыс. руб.):

I квартал 2024 год I квартал 2023 год Динамика Выручка 27 063 824 18 138 717 + 1,5 раза Себестоимость продаж 24 252 847 18 307 852 + 32,5% Валовая прибыль (убыток) 2 810 977 (169 135) - Прибыль (убыток) от продаж 1 376 232 (1 136 751) - Прибыль (убыток) до налогообложения 1 492 424 (4 012 702) - Чистая прибыль (убыток) 1 266 934 (3 332 418) -

Кредиторская задолженность компании выросла с 12,584 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 13,638 млрд рублей на 31 марта 2024 года, дебиторская - сократилась с 14,5 млрд рублей до 12,8 млрд рублей.

"Уральские авиалинии" базируются в московском Домодедово и екатеринбургском Кольцово. Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.