"Уральские авиалинии" в I квартале получили 1,3 млрд руб. чистой прибыли
Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" в январе-марте 2024 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 1,27 млрд рублей против чистого убытка в 3,33 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.
Выручка за этот период выросла в 1,5 раза и превысила 27 млрд рублей.
Как сообщалось, в январе-марте 2024 года "Уральские авиалинии" увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%, до 1,935 млн человек, при этом данный показатель оказался на 9% больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года.
Основные финпоказатели ОАО "Уральские авиалинии" (тыс. руб.):
|I квартал 2024 год
|I квартал 2023 год
|Динамика
|Выручка
|27 063 824
|18 138 717
|+ 1,5 раза
|Себестоимость продаж
|24 252 847
|18 307 852
|+ 32,5%
|Валовая прибыль (убыток)
|2 810 977
|(169 135)
|-
|Прибыль (убыток) от продаж
|1 376 232
|(1 136 751)
|-
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|1 492 424
|(4 012 702)
|-
|Чистая прибыль (убыток)
|1 266 934
|(3 332 418)
|-
Кредиторская задолженность компании выросла с 12,584 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 13,638 млрд рублей на 31 марта 2024 года, дебиторская - сократилась с 14,5 млрд рублей до 12,8 млрд рублей.
"Уральские авиалинии" базируются в московском Домодедово и екатеринбургском Кольцово. Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.