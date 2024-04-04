"ВУШ Холдинг" ожидает роста выручки в 2024 году выше 30%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) ожидает увеличения выручки по итогам 2024 года минимум на 30% – только за счет расширения парка самокатов; рассчитывает, что благодаря другим драйверам роста темпы будут еще выше. Об этом сообщил финансовый директор компании Александр Синявский.

По итогам 2023 года выручка "ВУШ Холдинга" от услуг кикшеринга по МСФО составила 10,73 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза

"Мы конкретный guidance не даем, потому что как год пойдет, довольно сложно предположить. Кроме того, (не знаем - ИФ) сколько мы еще докупим самокатов к тому, что уже заявили. Мы все время докупали флот и, возможно, в этом году это тоже будет происходить. Минимальный guidance можно дать – плюс 30% к тому, что было в прошлом году – мы на столько уже парк увеличили. Поэтому ожидаем как минимум такую же динамику", - сказал Синявский в эфире Telegram-канала "Мои инвестиции".

"На самом деле ожидаем лучше (темпы роста выручки - ИФ), потому что, кроме количества самокатов (как драйвера роста выручки - ИФ), есть еще количество поездок на самокат и есть цена этой поездки, или цена минуты в среднем", - добавил финансовый директор компании.

По его словам, средний чек у компании в России снижается, но увеличивается выручка на минуту поездки, и в 2024 году Whoosh также ожидает ее роста. В том числе, увеличению этого показателя будет способствовать повышение тарифов, которое планирует компания.

"Учитывая то, что у нас средний пользователь тратит 1500 рублей на наш сервис в год, мы видим, что потенциально здесь есть возможность для поднятия тарифов. Это не есть наша стратегическая установка – растить тарифы по максимуму. Но, с другой стороны, учитывая инфляцию и все остальные факторы, нам, естественно, нужно покрывать все эти издержки. Поэтому мы ожидаем, в том числе, роста тарифов в этом году", - сказал Синявский.

Еще одним драйвером совокупной выручки должен стать бизнес компании в Латинской Америке, ожидают в "ВУШ Холдинге".

"Говоря про драйверы роста, мы упоминаем Латинскую Америку – она тоже является драйвером, потому что удельный вес ее будет подрастать в отчетности, как мы ожидаем, а там средний чек и средняя стоимость поездки намного выше, чем в России и СНГ", - сказал финансовый директор компании.

Whoosh – разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане. В рамках пилотного проекта сервис также работает в Бразилии, Чили и Перу.

ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh) в декабре 2022 года провело IPO, в ходе которого привлекло 2,1 млрд рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении составляет около 10% уставного капитала. Уставный капитал "ВУШ Холдинга" равен 1,114 млн рублей, он разделен на 111 млн 382 тыс. 432 обыкновенные акции номиналом 0,01 рубля.