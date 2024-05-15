Количество поездок на самокатах Whoosh за 4 месяца выросло на 67%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Количество поездок, совершенных пользователями сервиса кикшеринга Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") за 4 месяца 2024 года увеличилось на 67% - до 20,7 млн, сообщила компания.

В сервисе зарегистрировано 22,2 млн аккаунтов, год назад их было 13,8 млн (рост на 61%).

География присутствия сервиса на конец апреля 2024 года расширилась до 59 городов против 49 год назад.

Среднее число поездок на активного пользователя (пользователь, который совершил хотя бы одну поездку на транспорте Whoosh за период) за 4 месяца 2024 года выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 8,4 поездки.

Парк сервиса вырос на 53% по сравнению с концом апреля 2023 года и составил 194 тысячи СИМ.

С начала 2024 года компания запустила сервис в ряде новых локаций, среди них - Великий Новгород, Саратов, Тольятти, Улан-Удэ, Чита, Якутск.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане. В рамках пилотного проекта сервис также работает в Бразилии, Чили и Перу.

ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh) в декабре 2022 года провело IPO, по его итогам доля акций в свободном обращении составила около 10% уставного капитала. Уставный капитал "ВУШ Холдинга" равен 1,114 млн рублей, он разделен на 111 382 432 обыкновенные акции номиналом 0,01 рубля.

По итогам 2023 года выручка "ВУШ Холдинга" от услуг кикшеринга по МСФО составила 10,73 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза. Чистая прибыль возросла в 2,3 раза - до 1,94 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA повысилось до 1,9 с 1,1.