Группа инвесторов-физлиц приобрела российскую "дочку" BNP Paribas Cardif

Среди покупателей бывший глава Почта банка Дмитрий Руденко

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Французский страховой холдинг BNP Paribas Cardif (подразделение группы BNP Paribas) продал свою российскую "дочку" группе инвесторов, в которую вошел экс-глава Почта банка Дмитрий Руденко.

Информация о смене собственников ООО "СК Кардиф" появилась в ЕГРЮЛ 4 апреля.

Руденко получил 40% долей в страховой компании, глава "СК Кардиф" Константин Козлов - 15%, Алла Вайнилавичуте, Сергей Киселев, Дмитрий Рудаш, Владимир Тарханов и Рубен Сагателян - по 9%.

"СК Кардиф" работает с 2007 года и специализируется на банковском и кредитном страховании. Страховые услуги компании доступны клиентам через сеть внешних партнеров: автопроизводителей, страховых брокеров, дилерские холдинги, банки. Уставный капитал компании составляет 300 млн рублей.

Руденко возглавлял Почта банк с 2012 года (тогда он назывался Лето банк), в 2021 году он покинул кредитную организацию.