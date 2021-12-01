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В Почта банке сменится председатель правления

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Предправления Почта банка Дмитрий Руденко скоро оставит эту должность, его сменит топ-менеджер "Открытия" Александр Пахомов, сообщил журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!" глава ВТБ Андрей Костин. Эти решения на этой неделе рассмотрит наблюдательный совет Почта банка.

По словам Костина, Руденко перейдет в головной банк группы на пост советника председателя правления ВТБ и будет вести проект "Пушкинская карта".

"Потом мы его готовим на другое высокое назначение. Какое - пока не скажу. Его место, если набсовет проголосует, займет Александр Пахомов, который сейчас работает на должности члена правлении "Открытия" и занимается розничным бизнесом, до этого много лет работал в ВТБ 24 (розничная "дочка", которая была присоединена к ВТБ - ИФ). Руденко в команде, его ждёт хорошее будущее, у нас претензий к нему нет. До лета он будет заниматься в основном "Пушкинской картой", потому что это очень успешный проект. А к лету кроме Почта банка ее будут выдавать и все другие банки", - рассказал Костин.

ВТБ планирует увеличить продуктовый ряд Почта банка. "Будут предложены абсолютно все основные продукты - автокредитование, ипотека, продукты для корпоративного бизнеса, чтобы превратить Почта банк в более полноценный универсальный банк. Уже написана новая стратегия, предыдущая выполнена досрочно", - заявил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

ВТБ и "Почта России" при создании совместного банка договаривались, что контролировать его будет ВТБ. Однако под угрозой расширения санкций в 2018 году ВТБ деконсолидировал Почта банк, продав две акции Дмитрию Руденко. В сентябре ВТБ решил выкупить эти акции и вернуть контроль над Почта банком.

"Пушкинская карта" - программа по предоставлению россиянам в возрасте от 14 до 22 лет субсидий на посещение культурных учреждений и мероприятий. В 2021 году участникам проекта предоставили по 3000 рублей, в 2022 году субсидия составит 5000 рублей. Эти деньги поступают по безналу, потратить их можно в музеях и театрах.

ВТБ Почта банк Александр Пахомов Дмитрий Руденко Андрей Костин Пушкинская карта

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