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LG Electronics в I квартале снизила операционную прибыль на 11%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics в первом квартале сократил операционную прибыль на 11% - примерно до 1,33 млрд вон ($985 млн), говорится в предварительной отчетности компании.

Выручка за квартал, как ожидается, увеличилась на 3,3% и составила 21,09 трлн вон.

Размер прибыли совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Yonhap Infomax.

В сообщении LG отмечается, что размер выручки стал максимальным для первого квартала в истории компании, а операционная прибыль превысила отметку в 1 трлн вон в пятый раз с начала 2020 года.

Окончательные финансовые результаты компания опубликует позднее в этом месяце.

С начала 2024 года капитализация LG уменьшилась на 5,8% (до 16 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi прибавил 9%.

LG LG Electronics Yonhap Infomax Южная Корея
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