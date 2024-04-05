"Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" подписали с кабмином договор о производствe перерабатывающего оборудования

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ" и "Татнефть" подписали с правительством РФ соглашение о намерениях развития производства перерабатывающего оборудования в нефтегазовой отрасли, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Документ подписан по итогам заседания Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования, которое прошло под руководством вице-премьера - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака.

Кроме того, по итогам заседания подписан меморандум о сотрудничестве между "Газпром нефтью" и "ЛУКОЙЛом", а также соглашение о намерениях между правительством РФ и АО "Газпром шельфпроект" в целях развития направления "Оборудование для бурения и добычи на шельфе".

Пресс-служба правительства приводит слова Мантурова, который отметил, что в ближайшее время необходимо утвердить отраслевой регламент по обратному инжинирингу. "Он специально донастроен для проектов ТЭК. Отмечу, что практически все компании ТЭК уже включились в работу по формированию единых отраслевых стандартов на оборудование. Всё это в конечном счёте будет способствовать повышению техсуверенитета нефтегазовой отрасли нашей страны", - сказал Мантуров.

Новак отметил, что работа по снижению импортозависимости уже позволила прийти к практическим результатам. В частности, сейчас с нефтегазовыми компаниями верифицирована карта технологических дефицитов оборудования. Также подготовлена концепция развития и совместного использования технологических полигонов для испытания оборудования и апробирования технологий для нефтегазового комплекса, одной из целей которой является взаимное признание потребителями оборудования и технологий результатов испытаний, сказал Новак.