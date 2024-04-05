Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

"Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" подписали с кабмином договор о производствe перерабатывающего оборудования

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ" и "Татнефть" подписали с правительством РФ соглашение о намерениях развития производства перерабатывающего оборудования в нефтегазовой отрасли, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Документ подписан по итогам заседания Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования, которое прошло под руководством вице-премьера - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака.

Кроме того, по итогам заседания подписан меморандум о сотрудничестве между "Газпром нефтью" и "ЛУКОЙЛом", а также соглашение о намерениях между правительством РФ и АО "Газпром шельфпроект" в целях развития направления "Оборудование для бурения и добычи на шельфе".

Пресс-служба правительства приводит слова Мантурова, который отметил, что в ближайшее время необходимо утвердить отраслевой регламент по обратному инжинирингу. "Он специально донастроен для проектов ТЭК. Отмечу, что практически все компании ТЭК уже включились в работу по формированию единых отраслевых стандартов на оборудование. Всё это в конечном счёте будет способствовать повышению техсуверенитета нефтегазовой отрасли нашей страны", - сказал Мантуров.

Новак отметил, что работа по снижению импортозависимости уже позволила прийти к практическим результатам. В частности, сейчас с нефтегазовыми компаниями верифицирована карта технологических дефицитов оборудования. Также подготовлена концепция развития и совместного использования технологических полигонов для испытания оборудования и апробирования технологий для нефтегазового комплекса, одной из целей которой является взаимное признание потребителями оборудования и технологий результатов испытаний, сказал Новак.

Газпром нефть ЛУКОЙЛ ТЭК Татнефть правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обсуждается, нужно ли менять критерии признания компаний экономически значимыми

ВТБ возобновит выдачу IT-ипотеки с 8 апреля

FT сообщила о сокращении объема акций в мире самыми быстрыми темпами за 25 лет

Госдуме предложили снизить запланированный с 1 мая рост акцизов на игристое вино

Госдуме предложили снизить запланированный с 1 мая рост акцизов на игристое вино

Госдума предлагает "нашлепку" к НДПИ на золото, что даст бюджету РФ 15 млрд руб.

Госдума предлагает "нашлепку" к НДПИ на золото, что даст бюджету РФ 15 млрд руб.

"Макфа" и "Смак" заявили о работе в обычном режиме

Выручка Wildberries в 2023 году выросла почти на 70% - до 538,7 млрд руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });