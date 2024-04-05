Минпромторг ждет роста доли российского нефтегазового оборудования до 70%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг ожидает по итогам 2024 года увеличения доли отечественного нефтегазового оборудования в России до 70% с достигнутых на конец 2023 года 65%. Об этом после заседания координационного совета по импортозамещению в ТЭК журналистам заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"По итогам 2023 года доля российского оборудования в отрасли нефтегазового машиностроения составила 65%. Для сравнения, в 2014 году, на момент введения первых санкционных ограничений, она составляла 43% (...) Мы ожидаем продолжения тренда на увеличение доли российского оборудования с достижением показателя в 70% по итогам текущего года", - сказал он.

Он отметил, что с 2015 года господдержка производителей нефтегазового оборудования составила порядка 60 млрд рублей, машиностроительная отрасль за этот период вывела на рынок более 160 импортозамещающих решений.

Стратегия развития российской обрабатывающей промышленности предусматривает достижение до 2035 года 90%-й доли российского оборудования в структуре нефтегазового бизнеса.

Мантуров также прокомментировал ход формирования консолидированного заказа на новое российское оборудование со стороны ТЭК: "На сегодняшний день у нас подписано шесть соглашений по развитию ключевых направлений нефтегазовой отрасли. По каждому из направлений есть якорные заказчики, которые сформулировали собственную потребность в российском оборудовании, ее общий объем превышает 1 трлн рублей до 2027 года. Таким образом, у нас имеется понимание по спросу на разрабатываемую номенклатуру".

Одним из направлений импортозамещения в нефтегазе должен стать обратный инжиниринг. Как отметил вице-премьер, в ближайшее время правительство должно утвердить отраслевой регламент по обратному инжинирингу, который "специально донастроен для проектов ТЭК".