Таможенная подкомиссия одобрила запрет экспорта сахара из РФ до 31 августа

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле в пятницу одобрила запрет экспорта сахара из РФ до 31 августа 2024 года. Об этом сообщили "Интерфаксу" источники на рынке, знакомые с решением подкомиссии.

Как сообщалось, в середине марта Минсельхоз подготовил проект постановления правительства о запрете экспорта сахара из РФ до 31 августа 2024 года.

"Установить с даты вступления в силу настоящего постановления по 31 августа 2024 г. включительно временный запрет на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистую сахарозу в твердом состоянии (код 1701 ТН ВЭД ЕАЭС) из Российской Федерации", - говорилось в проекте постановления, размещенном на сайте regulation.gov.ru.

Документ предусматривал ряд исключений. В частности, Минсельхоз предлагал не распространять запрет на сахар, вывозимый в страны ЕАЭС в пределах объемов, предусмотренных индикативными балансами. Но при этом необходимы разрешения на вывоз, выдаваемые Минсельхозом в соответствии с порядком, утверждаемым самим министерством.

Как сообщали ранее источники "Интерфакса", вопрос о запрете экспорта сахара из РФ был обсужден в Минсельхозе еще в конце февраля. Необходимость этой меры аргументировалась "беспокойством по поводу активизации поставок сахара за рубеж". "В этой ситуации важно, чтобы к новому сезону были достаточные переходящие запасы", - говорил один из источников.

Минсельхоз в середине марта сообщал, что Россия с 1 августа 2023 года по конец февраля 2024 года экспортировала более 700 тыс. тонн сахара, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (сельхозгод по сахару стартует в РФ с 1 августа - ИФ). Ограничение экспорта позволит сохранить достаточный объем переходящих запасов и обеспечить сахаром партнеров по ЕАЭС, пояснял Минсельхоз, комментируя свое предложение о введении запрета на экспорт сахара до 31 августа 2024 года.

Минсельхоз отмечал, что российский сахар является одним из самых доступных в мире, что стимулирует спрос на него на мировом рынке. В этом сезоне заметно расширилась география поставок отечественного сахара. В частности, его импорт начали Туркмения, Афганистан, Турция, КНДР, Сенегал.

"С учетом необходимости обеспечения достаточного уровня остатков сахара на конец текущего сезона, а также принимая во внимание прогнозный объем производства и потребности внутреннего рынка в этом продукте, до конца 2023/24 сезона на экспорт может быть направлено порядка 200 тыс. тонн. Исходя из прогнозного индикативного баланса сахара по странам ЕАЭС на 2024 год, данный объем до конца сезона должен быть направлен нашим партнерам в страны ЕАЭС", - говорилось в сообщении Минсельхоза.

"Предлагаемая Минсельхозом России мера регулирования позволит полностью исполнить договоренности по поставкам сахара нашим партнерам по ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке", - отмечали в министерстве.

По данным Минсельхоза, в текущем сезоне производство сахара в РФ прогнозируется в объеме 6,8 млн тонн, что на 9,8% больше показателя прошлого сезона. При этом внутреннее потребление составляет порядка 6 млн тонн. Положительная динамика производства связана с высоким урожаем сахарной свеклы, который, по данным Росстата, в 2023 году составил 53,1 млн тонн и стал вторым в истории страны.