РФ ввела запрет на экспорт сахара до 31 августа

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Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Россия ввела запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы до 31 августа 2024 года, соответствующее постановление подписано, сообщает правительство в своем телеграм-канале.

"Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка", - говорится в сообщении.

Постановление предусматривает ряд исключений. Так, поставки сахара будут возможны в страны ЕАЭС в определенных объемах. В частности, в Армению разрешено экспортировать 28 тыс. тонн, в Белоруссию - 5 тыс. тонн, в Казахстан - 120 тыс. тонн, в Киргизию - 28,5 тыс. тонн. Минсельхозу поручено распределить эти объемы между экспортерами.

Решение о временном запрете экспорта сахара было одобрено 5 апреля на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Как сообщалось, проект постановления подготовил Минсельхоз в середине марта этого года. "Установить с даты вступления в силу настоящего постановления по 31 августа 2024 г. включительно временный запрет на вывоз сахара тростникового или свекловичного и химически чистую сахарозу в твердом состоянии (код 1701 ТН ВЭД ЕАЭС) из Российской Федерации", - говорилось в проекте, размещенном на сайте regulation.gov.ru.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что вопрос о запрете экспорта сахара из РФ обсуждался в Минсельхозе еще в конце февраля. Необходимость этой меры аргументировалась "беспокойством по поводу активизации поставок сахара за рубеж". "В этой ситуации важно, чтобы к новому сезону были достаточные переходящие запасы", - говорил один из источников.

Минсельхоз в середине марта сообщал, что Россия с 1 августа 2023 года по конец февраля 2024 года экспортировала более 700 тыс. тонн сахара, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (сельхозгод по сахару стартует в РФ с 1 августа - ИФ). Ограничение экспорта позволит сохранить достаточный объем переходящих запасов и обеспечить сахаром партнеров по ЕАЭС, поясняло ведомство, комментируя свое предложение о введении запрета на экспорт сахара до 31 августа 2024 года.

Минсельхоз отмечал, что российский сахар является одним из самых доступных в мире, что стимулирует спрос на него на мировом рынке. В этом сезоне заметно расширилась география поставок отечественного сахара. В частности, его импорт начали Туркмения, Афганистан, Турция, КНДР, Сенегал.

"С учетом необходимости обеспечения достаточного уровня остатков сахара на конец текущего сезона, а также принимая во внимание прогнозный объем производства и потребности внутреннего рынка в этом продукте, до конца 2023/24 сезона на экспорт может быть направлено порядка 200 тыс. тонн. Исходя из прогнозного индикативного баланса сахара по странам ЕАЭС на 2024 год, данный объем до конца сезона должен быть направлен нашим партнерам в страны ЕАЭС", - говорилось в сообщении Минсельхоза.

"Предлагаемая Минсельхозом России мера регулирования позволит полностью исполнить договоренности по поставкам сахара нашим партнерам по ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке", - отмечали в министерстве.

По данным Росстата, в 2023 году РФ произвела 6,6 млн тонн свекловичного сахара, что на 10% больше, чем в 2022 году. С учетом переработки сиропа производство по итогам текущего сезона (заканчивается 31 июля 2024 г.) прогнозируется в 6,8 млн тонн. При этом внутреннее потребление составляет порядка 6 млн тонн. Положительная динамика производства связана с высоким урожаем сахарной свеклы, который, по данным Росстата, в 2023 году составил 53,1 млн тонн (48,9 млн тонн в 2022 году) и стал вторым в истории страны.