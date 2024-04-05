РСПП предложил снизить федеральную часть налога на прибыль для компаний-инвесторов

По данным источника, снижать предлагается вплоть до нуля

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) составил перечень предложений по облегчению фискальной нагрузки на бизнес для обсуждения на ежегодном съезде, традиционным участником которого является президент РФ Владимир Путин.

В частности, в союзе уточнили инициативу по увязке налога на прибыль со стимулированием инвестиций, предложив снижать федеральную часть налога (сейчас составляет 17%, еще 3% идет в региональные бюджеты) вплоть до обнуления в зависимости от инвестиционной активности компаний. Об этом рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с анонсированными ранее главой РСПП Александром Шохиным "100 пунктами" к съезду союза.

Детали расчета налога с учетом инвестиций в перечне не приводятся, все предложения носят скорее общий характер, отметил он.

Альтернативой снижению ставки налога на прибыль может стать введение федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ).

РСПП, как и ранее, настаивает на необходимости системных решений в сфере фискальной нагрузки, зафиксированных на 5-7 лет вперед, с одновременным пересмотром ранее принятых разовых мер. В частности, с точки зрения бизнеса, необходимо исходя из экономического положения отдельных отраслей подвергнуть ревизии введенную в 2023 году "курсовую" экспортную пошлину. Из более ранних фискальных решений РСПП предлагает с 2026 года отменить 50%-е ограничение на перенос накопленных убытков.

В числе прочих предложений перечислены ограничение предельной ставки пени по налогам на уровне не более 15%, введение устойчивого набора критериев квалификации имущества для исчисления налога на имущество, корректировка правил трансфертного ценообразования и доступ к мерам поддержки добросовестных компаний с иностранным участием (включая компании с бенефициарами в "недружественных" офшорах).

Любые возможные изменения фискальной нагрузки РСПП просить учесть в стабилизационных оговорках, предусмотренных соглашениями о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и специнвестконтрактами (СПИК). Также союз намерен предложить властям продлить на ближайшие 10 лет механизмы поддержки через действующий инвестиционный налоговый вычет и региональные инвестпроекты и распространить особые режимы (территории опережающего развития, режим Арктической зоны и др.) на компании с подразделениями за пределами этих территорий.

Для поддержки IT-сектора отраслей РСПП предлагает ввести нулевой НДС на сделки со всеми видами объектов интеллектуальной собственности, одновременно предоставив компаниям-покупателям возможность списать затраты на приобретение прав у российских разработчиков с коэффициентом 1,5 для исчисления базы по налогу на прибыль (президент по итогам послания Федеральному собранию предложил проработать аналогичный механизм в отношении покупателей российского оборудования, предполагается, что повышающий коэффициент составит 2х).

Через налог на прибыль предлагается стимулировать также инвестиции в устойчивое развитие компаний, исключив из налогооблагаемой базы доходы от вложений в ESG-проекты.

В предложения РСПП попали злободневные темы, связанные с повреждением имущества компаний и физлиц от военных действий, террористических атак и диверсий. Союз предлагает властям РФ подумать о разработке и внедрении с июня 2024 года механизма страхования от этих рисков с предоставлением поддержки со стороны государства.

Съезд РСПП назначен на 18 апреля 2024 года. Он должен состояться в Международном московском доме музыки. К участию приглашен президент, заявлял ранее Шохин.