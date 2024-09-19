РСПП ждет, что власти учтут предложения бизнеса по ФИНВ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей предлагал правительству при расчете федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ, вводится для компенсации инвестиционно активным компаниям повышения налога на прибыль с 2025 года до 25% с 20%) учитывать любые инвестиции в приоритетных видах деятельности, исходя из этого объем финансирования вычета должен был составить 500 млрд рублей.

Об этом журналистам в Екатеринбурге заявил глава бизнес-объединения Александр Шохин.

"У нас была запросная позиция. Она выражалась не в цифре, а в формуле. Формула была такая, что надо любые инвестиции освобождать от налога (роста налога на прибыль - ИФ) в виде этого вычета, а вот сами направления инвестиций можно было бы определять в частности по ОКВЭДам (общероссийский классификатор видов экономической деятельности - ИФ), не по конкретным проектам, а по перечню продукции, видов деятельности и так далее. Мы прикидывали по приоритетным направлениям, получалось, что в этой схеме порядка 500 млрд рублей", - сказал он.

С учетом того, что механизм ФИНВ только запускается, а перечень приоритетных инвестпроектов пока ограничен, РСПП, отметил Шохин, согласилось на итоговую сумму в 200 млрд рублей, которую предполагается заложить в бюджет для финансирования ФИНВ в 2025 году.

"Мы рассчитываем на то, что 2025 году будет пилотным, а там мы посмотрим, как вот эти два подхода соединяются (предложенные правительством и бизнесом - ИФ), и рассчитываем, что в последующие годы будет сумма увеличена, исходя из того, что мы все-таки должны системный механизм создать, а не механизм ручной поддержки конкретных проектов. Я думаю, в ближайшее время мы найдем баланс", - заявил Шохин, добавив, что в РСПП согласны с правительством, что сначала "надо оценить, насколько этот механизм эффективно работает".

Федеральный инвестиционный налоговый вычет является частью проведенного властями в 2024 году обновления налоговой системы, в числе ключевых положений которого наряду с введением прогрессивной шкалы НДФЛ стало увеличение с 2025 года ставки налога на прибыль с 20% до 25%. Этот шаг, как оценивал Минфин, даст в бюджетную систему в 2025 году дополнительно 1,6 трлн рублей, а за 2025-2027 годы - порядка 5 трлн рублей.

Одновременно с повышением ставки налога на прибыль налоговыми поправками был введен ФИНВ. Вычет не может превышать 50% от суммы расходов на первоначальную стоимость основного средства или амортизируемого нематериального актива. В законе прописаны категории налогоплательщиков, которые не имеют права применять федеральный инвестиционный налоговый вычет: иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами РФ; участники СЗПК; банки; организации, осуществляющие производство подакцизных товаров. При этом категории объектов основных средств и нематериальных активов, к которым применяется ФИНВ, порядок и условия его применения должны быть установлены постановлением правительства (РСПП неоднократно настаивал на включение формулы расчета ФИНВ в Налоговый кодекс).

Накануне Минэкономразвития разметило на regulation.gov.ru проект постановления "О параметрах применения федерального инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций", согласно которому на ФИНВ смогут претендовать компании, работающие в пяти направлениях ОКВЭД: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; научные исследования и разработки. Право на применение инвествычета предоставляется при вложениях в "машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь", а также "исключительные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец".

Размер ФИНВ должен составить 6% от суммы расходов на инвестиции в указанных сферах. В случае, если ФИНВ превышает выплаты по налогу в отчетном периоде, сумма превышения может быть использована для уменьшения суммы налога на прибыль в течение последующих 10 лет.