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Набиуллина назвала дефицит кадров сдерживающим фактором для развития экономики

Набиуллина назвала дефицит кадров сдерживающим фактором для развития экономики
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Экономика РФ продолжает показывать "впечатляющие" темпы роста в начале 2024 года, сдерживающий фактор для нее – не жесткая ДКП, а рынок труда. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

"Жесткая денежно-кредитная политика тормозит инфляцию, но ее сдерживающее влияние на рост экономики минимально. Экономика и в четвертом квартале прошлого года, и в начале этого года продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста", - сказала она.

"И наши опросы предприятий, мы их всегда упоминаем, многочисленные встречи с предприятиями показывают, что и в прошлом году, и сейчас основными сдерживающими факторами для расширения производства является не столько нехватка финансовых ресурсов, сколько дефицит рабочей силы. Вспомните, что уровень безработицы продолжает обновлять исторические минимумы. Конечно, играют роль и сложности с закупкой необходимого оборудования, и другие препятствия", - заявила глава ЦБ.

По ее словам, "в отличие от восстановительной фазы роста расширение производства теперь возможно главным образом за счет инвестиций в автоматизацию, в повышение производительности труда". "Поэтому и для бизнеса не менее чем для граждан важна низкая, предсказуемая инфляция", - подчеркнула Набиуллина.

ЦБ РФ Банк России Эльвира Набиуллина
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