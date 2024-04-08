Рубль в понедельник несколько усилил темпы снижения к основным валютам

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань умеренно укрепились на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне усилившей падение нефти.

Курс доллара США составил 92,7 руб./$1 в 19:00, что на 20 копеек выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,6 руб./EUR1, подорожав на 44,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 30,9 копейки, до 96,26 руб. Курс китайского юаня вырос на 1,6 копейки - до 12,78 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного усилил темпы снижения в основных валютных парах по итогам торгов понедельника на фоне ускорившей падение нефти. Поддержку рублю в начале недели оказывают спокойная обстановка на внешних рынках капитала и внутренний новостной поток. Участники торгов анализируют свежую статистику относительно состояния бюджета РФ, данные ЦБ о структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка РФ в марте, а также заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Доля юаня в структуре биржевого и внебиржевого валютного рынка РФ в марте достигла исторических максимумов - 53,0% после 46,6% в феврале и 39,6% после 32,5% в феврале соответственно, сообщается в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Доля "токсичных" валют на бирже снизилась до 46,4% с 52,8% в феврале.

Крупнейшие экспортеры в марте увеличили продажу валюты на 16% - до $12,1 млрд, говорится в документе.

Продажа экспортерами валюты в марте оставалась на уровне января-февраля 2024 года большую часть месяца, показав рост на последней неделе, отмечает ЦБ. Среднедневная продажа валюты экспортерами в марте выросла тоже на 16% - до $605 млн.

Отношение продажи валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в январе 2024 года (ЦБ дает этот показатель с лагом) составило 91%, снизившись на 3 процентных пункта (п.п.) относительно декабря 2023 года.

Объем покупки валюты населением в марте 2024 года вырос до 155,5 млрд рублей со 103,2 млрд рублей в феврале 2024 года и 148,3 млрд рублей в марте 2023 года. На биржевом валютном рынке граждане в марте приобрели валюту на 87,9 млрд рублей, через крупнейшие банки - на 67,6 млрд рублей. На доллары США и евро пришлось 81% от объема покупок.

Крупнейшими продавцами валюты на биржевом рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО). В марте объем продаж валюты этой категории участников на Московской бирже практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, составив 413,2 млрд рублей (в феврале - 422,5 млрд рублей).

Спрос на иностранную валюту со стороны банков-нерезидентов на биржевом и внебиржевом валютном рынке в марте тоже почти не изменился - 564,8 млрд рублей против 531,0 млрд рублей в феврале.

Объем покупки валюты кредитными организациями, не относящимися к СЗКО, в марте 2024 года снизился почти на треть, составив 244,6 млрд рублей (в феврале - 361,6 млрд рублей).

Заявления Набиуллиной

Экономика РФ продолжает показывать "впечатляющие" темпы роста в начале 2024 года, сдерживающий фактор для нее - не жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), а рынок труда, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы. "Жесткая денежно-кредитная политика тормозит инфляцию, но ее сдерживающее влияние на рост экономики минимально. Экономика и в четвертом квартале прошлого года, и в начале этого года продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста", - сказала она.

Набиуллина при этом повторила сигнал о возможности начала снижения ключевой ставки, скорее, во втором полугодии 2024 года, предупредила о рисках преждевременного смягчения ДКП. "Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее, во второй половине года. Есть много факторов, которые заставляют нас быть осторожными, включая все еще высокие инфляционные риски", - сказала она.

Как сообщалось, совет директоров Банка России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Годовая инфляция в РФ, по недельным данным Росстата, весь март держалась в интервале 7,7-7,8% (точные цифры по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует в эту среду).

Росстат в пятницу подтвердил рост ВВП РФ в 2023 году на 3,6%, в IV квартале 2023 года ВВП вырос на 4,9% в годовом выражении.

Федеральный бюджет РФ в январе-марте 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 607 млрд рублей, или 0,3% ВВП, сообщается в пресс-релизе Минфина.

В январе-феврале дефицит, по уточненной информации казначейства, составлял 1 трлн 130,2 млрд рублей. Предварительная оценка Минфина дефицита первых двух месяцев в 1 трлн 474 млрд рублей была скорректирована из-за пересмотра в сторону уменьшения январских расходов бюджета до 6 трлн 158,1 млрд рублей с 6 трлн 499 млрд рублей.

В первом квартале прошлого года дефицит составлял 2,086 трлн рублей, или 1,2% ВВП.

Доходы бюджета в январе-марте составили 8,719 трлн рублей, что на 53,5% больше показателя января-марта 2023 года (5,679 трлн рублей), расходы - 9,326 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,1% (7,765 трлн рублей). Минфин связывает более ускоренное финансирование расходов в феврале-марте 2024 года, в том числе, с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Нефтегазовые доходы составили 2,928 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 79%, преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть за четвертый квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье.

В целом объем базовых нефтегазовых доходов в первом квартале составил 2,524 трлн рублей (рост г/г на 31%).

Законом о бюджете дефицит в текущем году предусмотрен в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП.

Комментарии аналитиков

"На прошлой неделе основные мировые валюты сохраняли стабильность в отсутствии значимых триггеров на мировых рынках. Отечественная валюта продолжает находиться около отметки 92,5 за доллар. Свой прогноз по курсу пары "доллар-рубль" мы оставляем на прежнем уровне в широком диапазоне 90-94 руб./$1. В ближайшее время мы не ожидаем существенного отклонения курса валют ни в сторону роста, ни в сторону снижения до принятия регулятором решения по продлению или приостановлению программы принудительной продажи валютной выручки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"В понедельник, 8 апреля, российский рубль умеренно понизился. По предварительным оценкам, дефицит бюджета России в I квартале оказался на уровне 607 млрд рублей. Как отмечает Минфин, это 0,3% ВВП страны. Рублевые пары продолжили консолидацию, начатую на прошлой неделе. Такое движение связано со спокойным внутренним и внешним фоном", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Несмотря на "неналоговый" период и сокращение объема чистых продаж валюты Банком России, рубль продолжает чувствовать себя весьма уверенно. На ближайшее время мы ожидаем сохранения диапазона торгов 92-93 руб./$1. Важным фактором поддержки российской валюты остается требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Соответствующий указ действует до конца апреля, в связи с чем во второй половине месяца можно ожидать постепенного усиления волатильности торгов на фоне ожиданий участников в отношении прекращения или возобновления действия указа", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Тем временем, участники глобального рынка заняли выжидательную позицию перед публикацией данных о динамике потребительских цен в США, являющихся ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

Отчет Минтруда США, обнародованный в минувшую пятницу, показал максимальный за последние 10 месяцев рост числа рабочих мест в американской экономике, а также неожиданное снижение безработицы. Количество рабочих мест в США в марте увеличилось на 303 тыс., безработица опустилась до 3,8% с 3,9% месяцем ранее.

Сильные данные по рынку труда, а также заявления некоторых представителей Федрезерва вынуждают трейдеров пересматривать прогнозы в отношении сроков и темпов снижения ставки ФРС.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в июне оценивается трейдерами в настоящее время в 49%.

При этом уверенность рынка в том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) опустит ставки в июне, растет. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предполагает, что ставка по депозитам ЕЦБ, находящаяся на рекордном уровне в 4%, будет понижена в июне на 25 базисных пунктов и уменьшена до 2,25% к концу 2025 года.

Очередное заседание ЕЦБ пройдет в этот четверг. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ключевые ставки на прежнем уровне на предстоящем заседании.

Цены на нефть

Снижение цен на нефть ускорилось к вечеру понедельника.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени понизилась на 1,77%, до $89,56 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,61%, до $85,5 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4,8%, WTI - на 4,5%. Обе марки завершили в плюсе четвертую неделю подряд, чего не наблюдалось с прошлого августа.

Понижательное давление на котировки в понедельник оказывает ослабление напряженности на Ближнем Востоке. Как сообщалось, Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье отвела все подразделения с юга сектора Газа. По данным газеты The Jerusalem Post, к настоящему времени на месте осталась только одна израильская армейская бригада, в задачу которой входит обеспечение безопасности коридора, связывающего юг Израиля с побережьем сектора Газа.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 апреля на 16,55 копейки, до 92,581 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,77 копейки, до 100,2236 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник увеличился на 20,04 копейки по отношению к пятнице и составил 92,5317 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 16,29 копейки, повысившись до 92,5883 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 018,395 млн, из которых $324,43 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $693,965 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 16,35 копейки, до 100,1634 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 20,05 копейки, до 100,2633 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR294,496 млн, из которых EUR100,393 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR194,103 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России в понедельник провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 460 млрд рублей (при лимите 1 трлн 460 млрд рублей и спросе 1 трлн 604,2 млрд рублей) в среднем по ставке 15,84% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали в понедельник смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 апреля выросла на 5 базисных пунктов - до 15,72% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца повысились в понедельник на 2 базисных пункта - до 15,75% и 16,0% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев повысилась относительно пятницы на 6 базисных пунктов, до 15,67% годовых.