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Цукерберг занял третье место в списке богатейших людей мира, обогнав Маска впервые с 2020 г.

Лидером рейтинга стал руководитель LVMH Бернар Арно, вторую строчку занимает основатель Amazon Джефф Безос

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Основатель и глава компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг поднялся на третью строчку в списке самых богатых людей мира, впервые с 2020 года оказавшись в рейтинге выше основателя и главы компании Tesla Илона Маска, пишет MarketWatch.

Состояние Цукерберга с начала года выросло на $58,9 млрд и достигло $186,9 млрд. Тем временем Маск потерял $48,4 млрд и теперь владеет $180,6 млрд.

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Цена бумаг Tesla, компании Маска, упала на треть в 2024 году, в том числе на данных о сокращении поставок электромобилей и слухах об отказе от планов по выпуску бюджетной модели электрокара. Котировки Meta тем временем взлетели в полтора раза благодаря сильной квартальной отчетности и высоким ожиданиям, связанным с технологиями искусственного интеллекта.

Лидером в рейтинге миллиардеров является француз Бернар Арно, руководитель LVMH, с состоянием в $223,4 млрд. Второе место занимает основатель и бывший глава онлайн-ритейлера Amazon.com Inc. Джефф Безос - его состояние оценивается в $207,3 млрд.

Марк Цукерберг Джефф Безос Бернар Арно Илон Маск
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