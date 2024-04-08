Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Tesla летом представит беспилотное такси

Tesla летом представит беспилотное такси
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Американская Tesla этим летом представит беспилотное такси, сообщил глава компании Илон Маск в социальной сети X.

По его словам, роботакси представят 8 августа.

Маск обещал выпустить такую машину на протяжении не одного года, пишет CNBC. Ранее Tesla рассчитывала представить ее в конце 2024 года, отмечает Electrek.

ЭкономикаЦукерберг занял третье место в списке богатейших людей мира, обогнав Маска впервые с 2020 г.Читать подробнее

В биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном, утверждается, что роботакси Tesla будут похожими на ее электропикапы Cybertruck.

Компания также заявляла, что планирует подготовить обновление программного обеспечения для того, чтобы все ее потребительские электромобили, выпущенные в 2016 году или позднее, могли использоваться в качестве беспилотных такси.

Electrek называет выпуск роботакси интересной идеей, но отмечает, что некоторые владельцы машин Tesla беспокоятся, что она может сосредоточиться на разработке беспилотной системы в рамках этой модели, а не существующих, как было обещано.

Tesla Илон Маск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на золото обновили рекорд, превысив $2360 за унцию

Паводок в России

Страховщики включились в урегулирование убытков из-за наводнения в Оренбуржье. Обзор

Страховщики включились в урегулирование убытков из-за наводнения в Оренбуржье. Обзор

Концентрация мирового рынка акций выросла до максимума за несколько десятилетий

Концентрация мирового рынка акций выросла до максимума за несколько десятилетий

Набиуллина назвала дефицит кадров сдерживающим фактором для развития экономики

Набиуллина назвала дефицит кадров сдерживающим фактором для развития экономики

Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автодорогах общего пользования

Путин поручил обеспечить бесперебойную связь на автодорогах общего пользования

Суд рассмотрит жалобы на обеспечительные меры по иску к "Макфе" 16 апреля

В России производство вина в I квартале выросло на 25,8%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });