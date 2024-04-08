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"Мосгорломбард" в 2023 году увеличил выручку по МСФО в 1,5 раза до 2,2 млрд руб.

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Материнская компания группы "Мосгорломбард", ПАО "МГКЛ", в 2023 году увеличила выручку по МСФО более чем в 1,5 раза до 2,2 млрд руб. (1,4 млрд руб. в 2022 году), говорится в отчетности МГКЛ.

Динамика обусловлена ростом ранее открытых розничных отделений, выделением ресейл-направления в отдельный юнит, ростом стоимости золота на товарных биржах в 2023 году, а также включением в периметр группы оптового трейдера драгоценных металлов, отмечает компания.

Чистая прибыль МГКЛ выросла до 262 млн руб. против 2,3 млн руб. в 2022 году. Рост показателя связан с более эффективной организацией работы ресейл-направления, что позволило улучшить показатель оборачиваемости товаров, снизить товарные остатки, а также существенно сократить резервы под обесценение выданных займов, поясняет МГКЛ.

Активы по итогам 2023 года составили 3,5 млрд руб., увеличившись более чем в 1,5 раза (2,2 млрд руб. в 2022 году) за счет существенного роста портфеля выданных займов.

Количество выданных займов в 2023 году выросло на 27,3% до 286 тыс. Кредитный портфель увеличился в 1,7 раза до 1,16 млрд руб. Доля клиентов, пользующихся онлайн-сервисами, выросла до 47% (с 4% в 2019 году).

"В текущем году мы уже предприняли ряд важных шагов для дальнейшего развития каждого из трех стратегических направлений: розничной сети, ресейл-направления и оптовой торговли драгметаллами. Не ломбардный сегмент уже генерирует порядка 50% выручки, и эта доля будет продолжать увеличиваться. Кроме того, мы заключили соглашение с ПСБ, согласно которому банк предложит нам финансирование сделок M&A: мы ведем переговоры о покупке ряда ломбардных сетей в Московском регионе с целью расширить свое присутствие в сегменте залоговых займов с текущих 11% до 40% к 2027 году", - сказал генеральный директор МГКЛ Алексей Лазутин, слова которого приводит пресс-служба.

ПАО "МГКЛ" привлекает средства на рынке облигаций. В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,35 млрд рублей и два выпуска коммерческих бондов на 650 млн рублей.

Группа "Мосгорломбард" занимается предоставлением краткосрочных займов под залог имущества, например, ювелирных изделий и техники, а также перепродажей этих товаров через ресейл-платформы и розничную сеть в Москве и Московской области, которая насчитывает более 100 объектов. Кроме того, компания занимается оптовой скупкой и переработкой лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков).

Мосгорломбард
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