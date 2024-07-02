Выручка МГКЛ за первое полугодие 2024 г. выросла в 4,6 раза - до 3 млрд руб.

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Группа "МГКЛ" за шесть месяцев 2024 года увеличила выручку до 2,98 млрд рублей, что в 4,6 раза больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года, говорится в сообщении компании.

Общее количество выданных займов выросло на 11%, до 145,5 тыс., услугами группы воспользовались 75,3 тыс. человек.

Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товарных остатков в ресейле вырос почти вдвое, до 1,32 млрд рублей.

Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, сократилась за шесть месяцев с 34% до 19%.

"В первом полугодии текущего года мы продолжаем демонстрировать кратный рост выручки по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Нам удалось этого добиться в результате поступательного развития наших трех ключевых направлений - наращивания объема выдачи залоговых займов, существенного увеличения присутствия на рынке ресейла посредством выхода на все крупнейшие российские маркетплейсы и благодаря активному развитию вторичного трейдинга драгоценных металлов", - сказал генеральный директор МГКЛ Алексей Лазутин, слова которого приводит пресс-служба.

МГКЛ в самом конце прошлого года провела IPO на Московской бирже. В ходе него компания привлекла около 303 млн рублей, цена акций составила 2,5 рубля за бумагу. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении (free float) составила 14,6%.

В группу "МГКЛ" входят несколько компаний: ломбардное направление работает под брендом "Мосгорломбард", оптовая скупка и переработка драгметаллов - под брендом "Лот-Золото НДС", ресейл-направление - под брендом "Ресейл-Маркет".