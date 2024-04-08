"Массандра" в 2023 году сократила чистую прибыль в пять раз

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" (Ялта, Крым) в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 180,4 млн рублей против 906,1 млн рублей в 2022 году, говорится в отчетности компании.

Выручка предприятия снизилась на 22,8%, до 2,81 млрд рублей при сокращении себестоимости продаж лишь на 4,5%, до 1,846 млрд рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 43,5%, до 964,3 млн рублей, а прибыль от продаж составила 239 млн рублей против 1,026 млрд в 2022 году.

Чистая прибыль компании в 2022 году была рекордной в ее истории.

В пояснениях к отчетности компании говорится, что в 2023 году ПАО получило 39,8 млн рублей государственной помощи (против 26,3 млн рублей в 2022 году), из них чуть менее 31 млн рублей на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов и почти 8,9 млн рублей на закупку сельхозтехники.

ООО "Южный проект" (Петербург) в декабре 2020 года приобрело на аукционе за 5,3 млрд рублей 100% акций "Массандры" - старейшего завода тихих вин в Крыму (основан в 1894 году). До этого несколько лет завод был госпредприятием и контролировался властями Крыма.

"Массандра" в среднем выпускала порядка 10 млн бутылок вина ежегодно, в 2019 году произвела рекордные для себя 19,4 млн бутылок (рост примерно на треть относительно уровня 2018 года). Данные за 2020-2023 годы не публиковались.

"Южный проект" контролирует в Крыму еще один крупный винзавод - завод шампанских вин "Новый Свет", основанный в 1878 году. "Южный проект" купил его у Крыма за 1,5 млрд рублей на аукционе в декабре 2017 года.

"Массандра" имеет в Крыму 8 филиалов по производству вина.