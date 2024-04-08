"ЮТэйр" сократила чистую прибыль по РСБУ в 2023 году на 16%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр в 2023 году получило 3,427 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 16% ниже уровня предыдущего года, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 17,7% до 68,336 млрд рублей, себестоимость продаж – на 33% до 62 млрд рублей. В результате чего валовая прибыль сократилась на 45% до 6,3 млрд рублей.

Прочие доходы составили 2,3 млрд рублей (против 935 млн рублей годом ранее), прочие расходы - 3,7 млрд рублей (против 8 млрд рублей годом ранее).

Объем долгосрочных обязательств компании на конец отчетного периода оценивался в 54,8 млрд рублей (на конец 2022 года - 36 млрд рублей), в том числе заемных средств - в 20,2 млрд рублей (против 22,8 млрд рублей). Краткосрочные обязательства были на уровне 27,6 млрд рублей (против 44,2 млрд рублей), относящиеся к ним заемные средства - 7,3 млрд рублей (против 5,5 млрд рублей).

"ЮТэйр" – одна из крупнейших авиакомпаний РФ. По данным сайта компании, в ее парке насчитывается 59 самолетов Boeing-737, -767 и ATR 72-500.

"ЮТэйр" входит в одноименную группу, которая также объединяет вертолетных перевозчиков, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом связанное с НПФ "Сургутнефтегаз".