"Хавейл Мотор Рус" увеличил годовую чистую прибыль в 25,8 раза
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Выручка российского подразделения китайского автоконцерна Great Wall (ООО "Хавейл Мотор Рус") в 2023 году выросла в четыре раза, до 323 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Чистая прибыль компании взлетела в 25,8 раза, превысив 7,5 млрд рублей.
Более высокие показатели оборота в рублевом эквиваленте из иностранных игроков российского авторынка в прошлые годы отражали лишь подразделения Volkswagen и Toyota, которые до ухода из России тоже имели местные автозаводы. Теперь уже бывшая "дочка" германского концерна (ныне - ООО "АГР", ранее - ООО "Фольксваген Груп Рус") за 2019 год и за 2021 год отражала 331 млрд рублей и 355 млрд рублей выручки соответственно. Подразделение Toyota (ООО "Тойота Мотор") в 2021 году показывало оборот в 332 млрд рублей.
Основные конкуренты Great Wall на российском легковом авторынке - подразделения Chery и Geely - отчетность пока не публиковали. При этом оборот подразделения Changan, который по итогам 2023 года фактически вошел в "большую четверку" китайских марок на рынке России, в 2023 году взлетел в 22 раза, почти до 125 млрд рублей.
Себестоимость продаж ООО "Хавейл Мотор Рус" за прошлый год увеличилась почти в 3,9 раза, до 297,9 млрд рублей. Валовая прибыль превысила 25 млрд рублей (рост в 6,4 раза).
Коммерческие расходы выросли в 3,6 раза и составили около 14 млрд рублей.
Совокупный долг компании за год вырос в 9,1 раза, до 87,9 млрд рублей. В частности, кредиторская задолженность увеличилась в 11 раз, до 84,1 млрд рублей.
По оценкам "Автостата" на основании данных АО "ППК" (совместное предприятие агентства и оператора ЭПТС), продажи основного бренда китайской Great Wall в России - Haval - за 2023 год выросли в 3,3 раза, до 111,7 тысячи автомобилей. Марка стала третьей по популярности после российской Lada и китайской Chery. Наиболее популярная модель Haval в России - кроссовер Jolion, проданный за год в количестве 55,6 тысячи шт. Машина выпускается по полному циклу на тульском автозаводе Haval. Там также производятся кроссоверы F7 и F7x, Dargo и рамный внедорожник H9.
Топ-5 наиболее популярных марок новых легковых автомобилей в РФ в 2023 году, тысячи штук*
|№
|Марка
|2023 год
|2022 год
|Изменение
|Доля, 2023г
|Доля, 2022г
|1
|Lada
|324,446
|174,688
|+85,7%
|30,65%
|27,89%
|2
|Chery
|118,95
|39,256
|+203,0%
|11,24%
|6,27%
|3
|Haval
|111,72
|34,128
|+227,4%
|10,55%
|5,45%
|4
|Geely
|93,553
|26,693
|+250,5%
|8,84%
|4,26%
|5
|Changan
|47,765
|2,55
|+1773,1%
|4,51%
|0,41%
*- подсчеты "Автостата" на основании данных ППК