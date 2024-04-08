"Хавейл Мотор Рус" увеличил годовую чистую прибыль в 25,8 раза

Более высокие показатели оборота в рублевом эквиваленте из иностранных игроков российского авторынка в прошлые годы отражали лишь подразделения Volkswagen и Toyota, которые до ухода из России тоже имели местные автозаводы. Теперь уже бывшая "дочка" германского концерна (ныне - ООО "АГР", ранее - ООО "Фольксваген Груп Рус") за 2019 год и за 2021 год отражала 331 млрд рублей и 355 млрд рублей выручки соответственно. Подразделение Toyota (ООО "Тойота Мотор") в 2021 году показывало оборот в 332 млрд рублей.

Основные конкуренты Great Wall на российском легковом авторынке - подразделения Chery и Geely - отчетность пока не публиковали. При этом оборот подразделения Changan, который по итогам 2023 года фактически вошел в "большую четверку" китайских марок на рынке России, в 2023 году взлетел в 22 раза, почти до 125 млрд рублей.

Себестоимость продаж ООО "Хавейл Мотор Рус" за прошлый год увеличилась почти в 3,9 раза, до 297,9 млрд рублей. Валовая прибыль превысила 25 млрд рублей (рост в 6,4 раза).

Коммерческие расходы выросли в 3,6 раза и составили около 14 млрд рублей.

Совокупный долг компании за год вырос в 9,1 раза, до 87,9 млрд рублей. В частности, кредиторская задолженность увеличилась в 11 раз, до 84,1 млрд рублей.

По оценкам "Автостата" на основании данных АО "ППК" (совместное предприятие агентства и оператора ЭПТС), продажи основного бренда китайской Great Wall в России - Haval - за 2023 год выросли в 3,3 раза, до 111,7 тысячи автомобилей. Марка стала третьей по популярности после российской Lada и китайской Chery. Наиболее популярная модель Haval в России - кроссовер Jolion, проданный за год в количестве 55,6 тысячи шт. Машина выпускается по полному циклу на тульском автозаводе Haval. Там также производятся кроссоверы F7 и F7x, Dargo и рамный внедорожник H9.

Топ-5 наиболее популярных марок новых легковых автомобилей в РФ в 2023 году, тысячи штук*

№ Марка 2023 год 2022 год Изменение Доля, 2023г Доля, 2022г 1 Lada 324,446 174,688 +85,7% 30,65% 27,89% 2 Chery 118,95 39,256 +203,0% 11,24% 6,27% 3 Haval 111,72 34,128 +227,4% 10,55% 5,45% 4 Geely 93,553 26,693 +250,5% 8,84% 4,26% 5 Changan 47,765 2,55 +1773,1% 4,51% 0,41%

*- подсчеты "Автостата" на основании данных ППК