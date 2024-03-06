Китайская Great Wall ввела завод двигателей в Тульской области

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Китайский автоконцерн Great Wall Motor (GWM), выпускающий в России автомобили SUV-сегмента под маркой Haval, ввел в строй завод автодвигателей на площадке индустриального парка "Узловая" в Тульской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве.

"Сегодня завод для производства двигателей внутреннего сгорания объемом 1,5 и 2 литра введен в эксплуатацию. Производственный комплекс расположен на территории действующего завода в "Узловой" и занимает площадь более 10 тысяч кв. метров", - сказал собеседник агентства.

В сентябре 2020 года российский Минпромторг подписал специнвестконтракт (СПИК) с ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" (российский автозавод Great Wall) для локализации производства автомобилей на территории Тульской области. Автопроизводитель планировал в течение шести лет локализовать в России более 80% производства.

Первоначально запуск завода по производству двигателей для автомобилей Haval был запланирован на 2022 год. Сообщалось, что завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России. Заявлялось также о планах создать центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Российский автосборочный завод Haval начал работу в июне 2019 года. Инвестиции в первую очередь составили более $500 млн. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. В настоящее время там выпускаются пять моделей бренда: кроссоверы F7 и F7x, Dargo и Jolion, рамный внедорожник H9. Планируемая производственная мощность - 150 тысяч машин в год.

По данным правительства Тульской области, за 2023 год с конвейеров завода сошло порядка 99 тысяч автомобилей

Согласно данным "Автостата", в 2023 году в России было продано 111,72 тысячи автомобилей Haval (рост в 2,3 раза). Доля рынка Haval в России по итогам 2023 года составила 10,55% (в 2022 году - 5,45%). Наиболее популярной иномаркой стал локально собираемый в России кроссовер Haval Jolion, проданный в количестве 55,55 тысячи единиц.