TotalEnergies покупает активы по сланцевой газодобыче в США

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies договорилась о покупке у Lewis Energy Group 20% доли в арендованных участках Dorado, которыми управляет EOG Resources (80%) в месторождении сланцевого газа Eagle Ford, увеличив свои мощности по добыче природного газа в Техасе и усилив интеграцию бизнеса в цепочку создания стоимости СПГ в США.

Как сообщает TotalEnergies, покупаемый актив позволит ей увеличить добычу природного газа в США на 50 млн кубических футов в день (500 млн куб. м в год - ИФ) в 2024 году с потенциалом увеличения добычи еще на 50 млн куб. футов в сутки к 2028 году. В 2023 году чистая добыча природного газа TotalEnergies в США достигла около 340 млн куб. футов в сутки (3,5 млрд куб. м в год - ИФ).

С объемом производства более 10 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году TotalEnergies стала экспортером СПГ номер один в США благодаря своей 16,6% доле в заводе Cameron LNG в Луизиане и нескольким долгосрочным соглашениям о закупках.

Экспортные мощности компании по СПГ достигнут 15 млн тонн в год к 2030 году после запуска первой фазы проекта по производству СПГ в Рио-Гранде в Техасе, который в настоящее время находится в стадии строительства.