TotalEnergies покупает у Lewis Energy 45% в проекте сланцевой газодобычи в США

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies покупает у американской Lewis Energy Group 45%-ную долю в проекте производства сухого газа в бассейне Eagle Ford в Техасе.

Эта сделка еще больше усиливает интеграцию TotalEnergies в цепочку создания стоимости газа в США, говорится в пресс-релизе компании.

Разработка приобретаемых активов потенциально позволит добывать газ в объеме порядка 400 млн кубических футов в день к 2028 году.

В апреле TotalEnergies приобрела 20%-ную долю Lewis Energy в проекте EOG Resources в бассейне Eagle Ford.

С объемом производства более 10 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году TotalEnergies стала экспортером СПГ номер один в США благодаря своей 16,6% доле в заводе Cameron LNG в Луизиане и нескольким долгосрочным соглашениям о закупках.

Экспортные мощности компании по СПГ достигнут 15 млн тонн в год к 2030 году.